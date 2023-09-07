Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал решение российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины.
По словам Трампа, Путин не решился бы на такой шаг, если бы в главном кресле в Белом доме сидел он. Также Трамп дал понять, что, если бы он был президентом США, то его бы не интересовали китайско-тайваньские отношения, передает The Washington Examiner.
"Украина такая грустная. Каждый раз, когда я слышу об этом, это была война, и я знал, что это зеница ока Путина. Он бы никогда этого не сделал, если бы выборы не были сфальсифицированы, наши выборы. Они были сфальсифицированы и украдены. Если бы эти выборы не были сфальсифицированы, если бы я был президентом, сейчас у вас были бы миллионы живых людей. Но они мертвы", - сказал Трамп.
Трамп не смог объяснить, как его победа на выборах 2020 года обеспечила бы мир в Украине. Единственный способ остановить российскую войну - это угрожать Москве военным вмешательством США. Кажется очень маловероятным, чтобы Трамп осуществлял такие угрозы.
Позиция Трампа относительно войны в Украине - что известно
Ранее Трамп заявлял, что Украине следовало бы отказаться от Крыма и дать России гарантии невступления в НАТО.
Затем Трамп предположил, что он мог бы договориться с Путиным и отдать России русскоязычные регионы Украины.
Также 45-й президент США выступил против решения передать Украине западные танки, ведь это может спровоцировать, по его мнению, ядерную войну.