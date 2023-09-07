Дональд Трамп снова заявил, что у него украли победу на президентских выборах 2020 года.

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал решение российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины.

По словам Трампа, Путин не решился бы на такой шаг, если бы в главном кресле в Белом доме сидел он. Также Трамп дал понять, что, если бы он был президентом США, то его бы не интересовали китайско-тайваньские отношения, передает The Washington Examiner.

"Украина такая грустная. Каждый раз, когда я слышу об этом, это была война, и я знал, что это зеница ока Путина. Он бы никогда этого не сделал, если бы выборы не были сфальсифицированы, наши выборы. Они были сфальсифицированы и украдены. Если бы эти выборы не были сфальсифицированы, если бы я был президентом, сейчас у вас были бы миллионы живых людей. Но они мертвы", - сказал Трамп.

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Трамп не смог объяснить, как его победа на выборах 2020 года обеспечила бы мир в Украине. Единственный способ остановить российскую войну - это угрожать Москве военным вмешательством США. Кажется очень маловероятным, чтобы Трамп осуществлял такие угрозы.

Позиция Трампа относительно войны в Украине - что известно

Ранее Трамп заявлял, что Украине следовало бы отказаться от Крыма и дать России гарантии невступления в НАТО.

Затем Трамп предположил, что он мог бы договориться с Путиным и отдать России русскоязычные регионы Украины.

Также 45-й президент США выступил против решения передать Украине западные танки, ведь это может спровоцировать, по его мнению, ядерную войну.

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