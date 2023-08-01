Опрос показывает, что Трамп пользуется популярностью среди различных представителей Республиканской партии.

На следующих президентских выборах в США кандидатом от Республиканской партии может стать Дональд Трамп.

Скандальный политик опережает конкурентов, которые тоже хотят быть номинированными на участие в президентской гонке, информирует The New York Times.

Кандидатуру Трампа поддерживают 54% респондентов, его ближайший конкурент, губернатор от Флориды Рон Десантис, набирает лишь 17%. Ни один другой кандидат не набрал более 3%.

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Опрос показывает, что Трамп пользуется популярностью среди различных представителей Республиканской партии. Различные социальные группы в разных регионах поддерживают Трампа.

Выборы в США в 2024 году и последствия для Украины - главное

В 2024 году в США пройдут очередные президентские выборы. Демократическую партию представит действующий президент Байден, а от республиканцев могут быть бывший президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший вице-президент Майк Пенс.

СМИ писали, что американцы не хотят видеть в Белом доме ни Байдена, ни Трампа.

Трамп требует от Конгресса США прекратить военную помощь Украине. Можно предположить, что его победа на выборах станет катастрофой для Украины.

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