Документ касается растущего сотрудничества между Китаем, Ираном, Северной Кореей и Россией.

Президент США Джо Байден одобрил секретный меморандум о национальной безопасности перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Документ может послужить дорожной картой для новой администрации, поскольку нацелен на противодействие растущему сотрудничеству между Китаем, Ираном, Северной Кореей и Россией, сообщает AP.

Отмечается, что в администрации Байдена начали разрабатывать соответствующие инструкции еще летом. Они призваны помочь следующей администрации выстроить подход к противостоянию главным противникам США.

"Документ содержит четыре широкие рекомендации: улучшение межведомственного сотрудничества правительства США, ускорение обмена информацией с союзниками о четырех противниках, выверка использования правительством США санкций и других экономических инструментов для достижения максимальной эффективности и усиление подготовки к управлению одновременными кризисами, связанными с противниками", - пишет издание.

Видео дня

Один из собеседников СМИ отметил, что меморандум "не пытается зажать" администрацию Трампа или склонить ее к тому или иному варианту политики. При этом документ призван помочь следующей администрации "нарастить потенциал" и сформировать свое видение относительно самых сложных вопросов внешней политики, с которыми ей придется столкнуться.

Джо Байден - последние дни на посту президента США

На днях президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с речью о падении режима Башара Асада в Сирии. Он назвал это назвал это "фундаментальным актом справедливости для сирийского народа", однако и моментом риска и неопределенности.

Ранее стало известно, что США передадут Украине всю обещанную Байденом помощь до конца его каденции. Пакет помощи Киеву был принят на двухпартийной основе.

Вас также могут заинтересовать новости: