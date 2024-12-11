Президент США Джо Байден одобрил секретный меморандум о национальной безопасности перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Документ может послужить дорожной картой для новой администрации, поскольку нацелен на противодействие растущему сотрудничеству между Китаем, Ираном, Северной Кореей и Россией, сообщает AP.
Отмечается, что в администрации Байдена начали разрабатывать соответствующие инструкции еще летом. Они призваны помочь следующей администрации выстроить подход к противостоянию главным противникам США.
"Документ содержит четыре широкие рекомендации: улучшение межведомственного сотрудничества правительства США, ускорение обмена информацией с союзниками о четырех противниках, выверка использования правительством США санкций и других экономических инструментов для достижения максимальной эффективности и усиление подготовки к управлению одновременными кризисами, связанными с противниками", - пишет издание.
Один из собеседников СМИ отметил, что меморандум "не пытается зажать" администрацию Трампа или склонить ее к тому или иному варианту политики. При этом документ призван помочь следующей администрации "нарастить потенциал" и сформировать свое видение относительно самых сложных вопросов внешней политики, с которыми ей придется столкнуться.
Джо Байден - последние дни на посту президента США
На днях президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с речью о падении режима Башара Асада в Сирии. Он назвал это назвал это "фундаментальным актом справедливости для сирийского народа", однако и моментом риска и неопределенности.
Ранее стало известно, что США передадут Украине всю обещанную Байденом помощь до конца его каденции. Пакет помощи Киеву был принят на двухпартийной основе.
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