Зеленский подчеркнул, что выезд за границу государственных должностных лиц, народных депутатов, представителей местной власти должен быть в соответствии с решением СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выезд заместителя председателя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко за границу, сообщил он в вечернем видеообращении.

"К сожалению, вынужден это повторить для тех, кто плохо услышал. Любой выезд за границу государственных должностных лиц, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, любой их выезд за рубеж должен быть в соответствии с решением СНБО, которое вы все видели", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. "Я думаю, это справедливо", - добавил Зеленский.

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Новый скандал с Тищенко - что известно

23 января Зеленский подписал указ №27/2023, согласно которому украинские чиновники будут иметь возможность выезда за пределы Украины исключительно в служебные командировки.

Журналисты обнаружили в Таиланде народного депутата от "Слуги народа" Тищенко. После чего на сайте посольства Украины в Таиланде появился анонс его встречи 27 января с украинской общиной в отеле Novotel (Бангкок). Согласно анонсу, планируется обсуждение вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд.

26 января председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Тищенко за границу не командировал и командировочные распоряжения в Таиланд не подписывал.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Тищенко будет уволен с должности заместителя председателя фракции и исключен из состава фракции. В свою очередь председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила об исключении Тищенко из рядов партии согласно п. 9.1. 22 статьи 9 устава.

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