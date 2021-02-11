По информации СМИ, депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, который сейчас возглавляет киевскую организацию партии, вскоре будет назначен главой организации СН на Закарпатье. Читайте такжеУкраинцы продолжают доверять Зеленскому и Кличко больше всего - новый рейтинг
Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на информацию источников в "Слуге народа".
Согласно информации журналистов, Тищенко уже дал свое согласие, а о решении якобы будет сообщено во время большого съезда в конце февраля.
По данным источников LB.ua, одна из основных задач, которые встанут перед Тищенко, - возобновление работы местного аэропорта.
Ранее издание LB.ua сообщило, что партия "Слуга народа" во время съезда утвердит кандидатом в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области тяжеловеса Василия Вирастюка.
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