По данным источников LB.ua, одна из основных задач, которые встанут перед Тищенко, - возобновление работы аэропорта на Закарпатье.

По информации СМИ, депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, который сейчас возглавляет киевскую организацию партии, вскоре будет назначен главой организации СН на Закарпатье. Читайте такжеУкраинцы продолжают доверять Зеленскому и Кличко больше всего - новый рейтинг

Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на информацию источников в "Слуге народа".

Согласно информации журналистов, Тищенко уже дал свое согласие, а о решении якобы будет сообщено во время большого съезда в конце февраля.

По данным источников LB.ua, одна из основных задач, которые встанут перед Тищенко, - возобновление работы местного аэропорта.

Ранее издание LB.ua сообщило, что партия "Слуга народа" во время съезда утвердит кандидатом в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области тяжеловеса Василия Вирастюка.

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Автор: УНИАН