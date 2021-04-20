Нардеп на нарушении карантина не остановился - для гостей мероприятия устроили масштабный фейерверк, которые в столице запрещены на время войны на Донбассе.

Журналисты программы "Схемы" показали, как прошла вечеринка нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко в честь дня рождения его жены.

Об этом говорится в новом сюжете программы, сообщает "Радио Свобода".

Среди гостей праздника были замечены другие представители провластной партии, в частности нардеп Александр Трухин, экс-депутат и председатель Черкасской ОГА Александр Скичко с супругой Елизаветой Юрушевой. Именно она является генеральным директором отеля Fairmont, который принадлежит ее отцу Леониду Юрушеву. А также Ариэ Шварц – бывший генеральный директор девелоперской группы компаний Seven Hills.

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По данным журналистов, празднование проходило в зоне Fairmont Gold Lounge. Как говорится на странице отеля в Instagram, это "эксклюзивная клубная зона отеля предназначена для удовлетворения потребностей самых требовательных представителей сферы бизнеса и путешествующих".

"В 22 вечера напротив отеля с Труханова острова начал раздаваться праздничный салют, созерцать который гости отправились на террасу отеля. Еще с конца 2019 года Киевсовет запретил использование пиротехники и салютов "на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины", - говорится в сюжете.

"Схемы" также показали, как выглядели приглашения на праздник. Жена Тищенко просила в них не публиковать фотографии с события в день празднования и не отмечать локацию.

В пресс-службе депутата отказались комментировать нарушение им карантинных ограничений.

Примечательно, что в тот вечер мимо гостиницы трижды проезжало авто патрульной полиции. В один момент оно остановилось возле и копы зашли внутрь заведения. Впрочем, почти сразу они покинули его.

Журналисты покинули место празднования около двух часов ночи. Авто гостей праздника оставались возле отеля. Похоже, что они остались там на ночь.

Подробнее смотрите в сюжете "Схем":

Новый скандал с Тищенко: что произошло

Нардеп от правящей "Слуги народа" Николай Тищенко снова отметился нарушением карантина. По данным СМИ, депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей жены Аллы Барановской.

По предварительной информации, она прошла в ресторане отеля Fairmont. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов и отелей в любое время суток, кроме утреннего.

Один из помощников нардепа заявил, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у "слуги народа". Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле гостиницы, где, предположительно, состоялась вечеринка.

По факту нарушения карантина полиция начала уголовное производство.

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Автор: Юрий Годован