Тищенко возглавил киевское отделение партии "Слуга народа"

Соответствующее решение принято на конференции столичной парторганизации.

Народный депутат, заместитель председателя фракции «Слуга народа», заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Тищенко возглавил Киевскую городскую организацию партии «Слуга народа».

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Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что решение о назначении Тищенко руководителем Киевской городской парторганизации во время конференции городской партийной ячейки приняли члены партийной организации. Его кандидатуру также утвердил Высший совет партии.

Членами городского совета партийной организации города Киева стали Александр Ткаченко, Андрей Холодов, Анна Бондарь, Марьяна Безуглая, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Артем Дубнов, Леся Забуранная, Максим Перебийнис, Анна Пуртова, Сергей Швец, Богдан Яременко, Александр Юрченко.

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