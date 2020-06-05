"Николай, насыпай еще!": Тищенко высмеяли за сомнительную акцию с привезенным песком (фото)

В комментариях под заметкой многие пользователи не скупились на остроумные замечания в ответ на такой подарок депутата.

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко похвастался, что наполнил песком детские площадки одного из столичных районов.

Соответствующий пост появился на странице политика 5 июня.

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«Делаем родной город комфортным. Мы отреагировали на обращения киевлян относительно отсутствия песка на детских площадках и совместно с Управляющей компанией Святошинского района наполнили их. И это только начало», – написала пресс-служба депутата.

В команде Тищенко добавили, что уже «успели улучшить почти 30 адресов».

«Если вы обращались к нам, но нового песка еще не получили, не волнуйтесь – скоро он будет на ваших детских площадках», – говорится в сообщении. При этом в пресс-службе подчеркнули, что держат «процесс наполнения» на постоянном контроле.

Однако не все киевляне были довольны такому подарку депутата.

В комментариях под заметкой многие пользователи не скупились на остроумные замечания: «Николай, а можно Деснянскому району песчаную бурю? Просто ее уже давно там не было, а у вас вижу есть песок», «Главное, чтобы он не принялся засыпать ямы на дорогах - вы себе представляете эти холмы, которые он насыплет», «Боже, это даже лучше гречки и масла в пакетах», «Землю - крестьянам, песок - детям!», «Девизом предвыборной кампании должно быть "Навалимо найбільшу купу!" Вдохновения вам!».

Ранее Тищенко отказался платить за проезд в маршрутке, объяснив свой поступок тем, что парламентарии по закону имеют льготы на проезд в общественном городском транспорте.

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