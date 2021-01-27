Изменение имиджа Тимошенко вызвала в сети волну обсуждений.

Помолодевшая лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко продолжает радовать сменой имиджа. Вчера она удивила прессу и коллег кардинально другой прической, цветом волос и отсутствием морщин.

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Сегодня, 27 января, депутат пришла на заседание Рады в трендовом платье сдержанных металлического и бежевого цветов.

На снимках фотографа Яна Доброносова, размещенных в Facebook, политик засветилась в замшевых сапожках на высоких каблуках. А вот прическу Тимошенко оставила вчерашнюю – высокую объемную укладку.

Украинские пользователи в сети приветливо встретили попытку Тимошенко изменить стиль: "Сказочно", "Миледи"; кое-кто похвалил ее за мужество: "Героиня. Я на таких кеблах (каблуках) даже постоять не могу". Тем не менее встречалась и совсем обратная реакция: "Возраст выдает".

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Автор: УНИАН