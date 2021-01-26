После каникул 60-летняя лидер партии "Батькивщина" пришла на работу в Верховную Раду в новом имидже.

Юлия Тимошенко вчера появилась после парламентских каникул в Верховной Раде, где выступила на брифинге. Политик удивила сменой имиджа и заметно помолодевшим видом.

Читайте такжеТимошенко в Раде "засветила" новую волнистую прическу (фото)Она появилась в трехцветном обтягивающем платье, в котором преобладал белый цвет. У Тимошенко изменился цвет волос. Кроме того, она продемонстрировала новую укладку, с которой еще не показывалась на публике. Волосы Тимошенко уложили в локоны, сделали прикорневой объем и закрепили передние пряди сзади.

Свой образ политик дополнила макияжем с акцентом на глазах и бровях, черными серьгами и французским маникюром. Примечательно, что кожа на лице Тимошенко выглядела свежей и упругой, и на ней не было заметно морщин. Хотя до этого заметных изменений на лице политика не было.

Как отмечают пластические хирурги, у Тимошенко исчезли морщины под глазами и подбородок. "Она сделала подтяжку лица и нижние веки", - сказал пластический хирург Дмитрий Слоссер в комментарии ТСН. Он отмечает, что работа качественная и Юлия Тимошенко правильно сделала, что продлила себе молодость.

Появившись в Верховной Раде в новом имидже, лидер ВО "Батькивщина" удивила не только своих коллег, но и общественность. Пользователи соцсетей сразу заметили помолодевший вид Тимошенко. Однако по-разному на это отреагировали. Одни восхищаются ее перевоплощением: "Вот прикид. Юля расцветает и молодеет", "Вам очень идет эта прическа!", "Позавидовать можно только смелости, с которой она решается на эксперименты со своей внешностью".

Но были и те, которые раскритиковали ее: "Хорошая в целом женщина, но эти романтические девичьи кудри не подходят по возрасту", "Ее пчелы покусали", "Еще несколько уколов ботокса и станет двойником Путина", "Неожиданно! Я всегда ценила ее культуру поддержания формы, в широком смысле этого слова, и содержание в рамках нормальной узнаваемости. Несмотря на явные искусы".

Между тем, как отмечает пластический хирург Кристина Мусихина, прибегала к помощи пластики не только Тимошенко. В частности, уколами красоты и ринопластикой воспользовалась бывшая соратница Виктора Януковича Анна Герман. Бывшая депутат Верховной Рады Ирина Луценко, как допускает Мусихина, могла прибегнуть к подтяжке лица и ботоксу.

В свою очередь прес-служба политика отрицает хирургическое вмешательство. Там отметили, что политик просто отдохнула. "Юлия Владимировна 20 дней отдыхала со своим мужем на море. Вот и весь секрет", - отметили в пресс-службе.

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Автор: УНИАН