Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что заблокированные телеканалы распространяли откровенную и открытую ложь.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что не поддерживает телевизионные каналы, которые ведут борьбу против Украины.

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Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук отметил, что в эфире одного из заблокированных телеканалов звучала ложная информация о якобы его участии в переговорах ТКГ по вопросу освобождения украинских заложников.

"Они сами обляпались, извините на слове, и ищут виновных. И так во всем - манипуляции, открытая и откровенная ложь. Я не буду поддерживать никогда ту "свободу слова", которая называется борьбой против Украины. Никогда", - подчеркнул Кравчук.

Блокировка каналов Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

В то же время указанные телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

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Автор: Виталий Саенко