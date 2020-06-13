К подкупу Сытника и Холодницкого могут быть причастны сотрудники Офиса генпрокурора

По данным следователей, вчера с флешки одной из работниц Офиса генпрокурора осуществлялся онлайн мониторинг ЕРДР на наличие там данных о закрытии производства.

К подкупу руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмена Николая Злочевского могут быть причастны сотрудники Офиса генпрокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор НАБУ Артем Сытник.

Он сообщил, что во время первичных переговоров было озвучено предложение о предоставлении взятки в размере 1 млн долларов за передачу дела другим следственным органам.

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"После отказа в получении этих средств было предложено 5 млн долларов, но уже за закрытие уголовного производства и принципиально - до 14 июня (день рождения Злочевского - УНИАН)", - отметил директор НАБУ.

Лица, которые пытались подкупить руководство САП и НАБУ, хотели получить процессуальное решение о закрытии производства - постановление.

Кроме того, по словам Сытника, лица, которые передавали взятку, хотели убедиться, что дело все же закрыто, и это указано в реестре досудебных расследований.

"Сейчас на причастность к этому преступлению также проверяются представители Офиса генпрокурора, которые по договоренности с задержанными лицами передавали им информацию, что дело действительно закрыто, о чем содержится информация в реестре", - отметил Сытник.

В свою очередь руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что вчера с флешки одной из работниц Офиса генпрокурора, которая занимает административную должность, осуществлялся онлайн мониторинг ЕРДР по поводу наличия там данных о закрытии производства.

"Я надеюсь, что генпрокурор, которая умеет оперативно проводить служебные расследования, на этот раз не засекретит его, а проведет служебное расследование по этому позорному факту и сообщит обществу о его результатах", - отметил он.

Сытник уточнил, что дело состоит из одного эпизода и несложное, поэтому суд может быстро его рассмотреть.

Кроме того, по его словам, следствие имеет достаточно доказательств против фигурантов.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в САП сообщили о задержании чиновника управления ГФС в г. Киеве и других лиц, которые пытались подкупить руководство НАБУ и руководителя САП за закрытие уголовного дела.

Сегодня, 13 июня, Сытник заявил, что руководителей правоохранительных органов пытались подкупить за закрытие дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмена Николая Злочевского. Дело касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на подконтрольный бизнесмену Сергею Курченко банк, и легализации этих средств.

Были задержаны три человека, среди которых первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко. Второе задержанное лицо, по предварительным данным, имело отношение к компании Burisma и является доверенным лицом Злочевского, третье лицо - бывший работник ГФС, который также является доверенным лицом Злочевского.

Справка УНИАН. Дело касается расследования в отношении бизнесмена Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и осуществлении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Фигурантами "дела Курченко", которым ГПУ объявила о подозрении, являются экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Злочевский, действующий на тот момент заместитель главы АПУ Филатов и другие топ-чиновники.

Всего в ходе расследования преступлений сообщено о подозрениях 98 лицам, в том числе высокопоставленным лицам, из них 12 - чиновники центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 - руководители областных государственных администраций, 14 человек - из руководящего состава государственных предприятий.

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