Украинские СМИ и активисты часто манипулируют общественным мнением в вопросах действий судебной системы и судебной реформы, а также искусственно раздувают недоверие по отношению к судьям.

Об этом заявил адвокат объединения "Немесида" Александр Корнага во время круглого стола "Оценка деятельности судебной системы и пути ее реформирования", передает "Капитал".

"У нас зачастую спланировано создают у граждан желание расправы. Это особенно заметно, когда рассматривается вопрос об избрании меры пресечения и речь идет о, по сути еще невиновном лице, которое лишь подозревается в совершении какого-то правонарушения, и которое нужно только ограничить в правах для того, чтобы оно не ушло от следствия, не бежало, а выполняло возложенные на него обязательства. Но в СМИ это часто подается как "последняя баррикада". Что если, мол, сейчас не будет избран суровый вид меры пресечения, содержание под стражей, то это значит, что все суды продажные, все дела проданы, а лицо уже избежало уголовной ответственности. Активисты собираются под судами, устраивают там дикие шабаши, что является прямым давлением на суд, ведь следственному судье зачастую бывает просто страшно выйти на улицу", — отметил он.

В качестве примера манипуляции на тему судебной реформы юрист привел недавний скандал вокруг ситуации с отбором людей в новый Этический совет, который должен заняться оцениванием судей.

"Совет судей якобы сорвал судебную реформу в Украине, поскольку не назначил трех человек, которые должны были участвовать в работе Этического совета, в то время как зарубежные советники назначили своих трех членов. Тем не менее, никто не сообщил обществу, что, согласно действующему законодательству, согласно тому закону, в рамках которого происходит формирование Этического совета, чтобы решение было принято, достаточно двух голосов его иностранных членов. То есть, те лица, которые будут назначены Советом судей в Этический совет ни на что не влияют. Возникает логичный вопрос: зачем Совету судей вообще делегировать таких беспомощных людей и что они там должны делать, если все решается за рубежом?", - недоумевает эксперт.

Его также возмущает то, что активисты уже "назначили" суды, которые выносят только "правильные" решения — речь идет о сформированном Западом Высшем антикоррупционном суде.

"У меня нет никаких претензий к Высшему антикоррупционному суду или Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, но я считаю, что все юристы допускают ошибки и, к сожалению, там тоже такое случается. В этом нет беды, но говорить о том, что есть отдельная судебная инстанция или отдельные судьи, которые заранее всегда правы во всем, нельзя", — отметил адвокат.

Он напомнил еще один недавний скандал, когда Верховный суд отменил обвинительный приговор, принятый Высшим антикоррупционным судом.

"Активистами подавалась информация в СМИ о том, что две инстанции антикоррупционного суда признали человека виновным, а Верховный суд отменил решение и отпустил коррупционера. Весь скандал и все обвинения в адрес Верховного суда звучали в тот момент, когда никто еще не читал полный текст решения Верховного суда. Все знали только, что решил ВС, и когда выяснилось, что ВС законно отменил этот приговор, поскольку дело было направлено в суд за пределами сроков, предусмотренных процессуальным законодательством, все стихли. А куда же вы делись? Вот такие вот манипуляции", — отметил эксперт, напомнив, что речь шла об одном из всего 27 приговоров, вынесенных ВАКС за все время его работы.

Он также заявил о том, что не всегда в вынесении тех или иных приговоров стоит винить лишь судей.

"Часто правоохранительные органы заранее закладывают в дела возможности, которые ведут к оправдательным приговорам, и далеко не всегда они делают это умышленно. На сегодня уровень правоохранительных органов, уровень контроля со стороны прокуратуры чрезвычайно низок... Я понимаю, что адвокаты у нас более мотивированы, но это не только вопрос гонорара — каждый адвокат в первую очередь работает на свое имя. В то же время прокуратура, правоохранительные органы скрываются за аббревиатурами, названия которых меняются каждый день, и для них некачественная работа не является проблемой. Поэтому в делах и появляются "подводные камни", из-за которых эти дела разваливаются в судах. Но винят в этом все равно судей", — отметил юрист.

"За рубежом нельзя представить себе ситуацию, когда правоохранительные органы фальсифицируют документы, когда правоохранительные органы, преследуя друг друга в Киеве, создают опасную ситуацию для всех граждан", — возмущен адвокат.

Он также предостерег от политизации судебной реформы.

"Судебная реформа у нас никогда не будет закончена, пока мы не перестанем использовать ее политический инструмент, как лозунг на выборах и лозунг после выборов. Каждый президент, который приходит к власти в нашей стране, пытается создать лояльных к себе судей, которым можно позвонить и дать указание какое решение принимать. Но никто из них не думает о том, что завтра эта судебная система обернется них самих. Украина — это не Россия, цитируя Леонида Кучму. У нас не бывает вечной власти, и я бы советовал им об этом помнить", — заявил эксперт.

Напомним, что в июле Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей с решающей ролью международных экспертов.

Кроме того, Верховная Рада приняла закон о реформе Высшего совета правосудия. Документ предусматривает создание Этического совета, который будет проверять членов ВСП на добропорядочность. В нем решающее влияние также будут иметь иностранцы.

Такое значительное участие иностранцев в реформировании украинской судебной системы уже вызвало критику со стороны многих отечественных экспертов, которые видят в этом нарушение конституционных норм, в частности нарушение принципа суверенитета страны и независимости судебной системы.

Автор: Григорий Бондарь