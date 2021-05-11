Речь идет о постановлении о невозможности проведения выборов 25 октября 2020 года.

Шестой апелляционный административный суд сегодня отменил постановление Центральной избирательной комиссии о невозможности проведения первых выборов отдельных депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года.

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Об этом со ссылкой на источники сообщает "Гражданская сеть ОПОРА".

Так, Шестой апелляционный административный суд рассматривал дело №855/25/20 по иску к ЦИК об отмене ее постановления № 161 от 8 августа 2020 года. Третьими лицами выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации.

Полный текст решения суда ожидается за 5 дней.

Проблема местных выборов 2020 года на Донбассе

8 августа 2020 года ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской областных ВЦА установила невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 года в 10 территориальных общинах Донецкой области и 8 громадах Луганской области.

Местные выборы, в частности, не проводились в фактическом областном центре Луганщины Северодонецке, а также в других достаточно крупных громадах двух регионов (Лисичанск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Торецьк, Станица Луганская, Попасная, Счастье и тому подобное).

Это решение ЦИК вызвало резонанс среди избирателей Донецкой и Луганской областей, особенно в громадах, где голосование происходило на всех общенациональных и местных выборах 2014-2019 гг.

16 января 2021 года ЦИК снова получила выводы Донецкой и Луганской областных ВЦА относительно угрозы безопасности избирателей на территории этих 18 громад и установила невозможность проведения там местных выборов 28 марта.

ОПОРА неоднократно призвала соответствующие органы власти инициировать обсуждение вариантов законодательного урегулирования местных выборов в Донецкой и Луганской областях и разработать определенные критерии для решения не проводить выборы.

Свои надежды на восстановление прав избирателей в 18 громадах выражали также послы «Большой семерки».

На первом заседании Рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства на базе Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, регионального развития, местного самоуправления и градостроительства вносились предложения разработать критерии относительно невозможности проведения выборов, а также посетить Донецкую и Луганскую области для изучения вопроса.

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Автор: Леся Лещенко