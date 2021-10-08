Сторона обвинения просит суд взять под стражу мэра Одессы с альтернативой залога в свыше 120 млн грн.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжит рассмотрение меры пресечения для городского головы Одессы Геннадия Труханова в понедельник, 11 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла следственная судья Оксана Олейник.

Поскольку суд сегодня не успел рассмотреть ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения для Труханова, то заседание продолжится в 9:00 11 октября.

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6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова информировала, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства о причастности мэра Одессы Труханова и ряда местных чиновников к незаконному завладению земельными участками.

Позже в САП заявили, что о подозрении сообщено мэру Одессы и еще трем должностным лицам горсовета. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Следствие установило причастность к схеме 16 человек: 10 из них являются членами преступной организации, а остальные – соучастниками совершения преступлений.

По данным расследования, в течение 2016-2019 годов указанные лица разработали преступную схему завладения средствами местного бюджета и земельными участками для последующей застройки. В результате этого шесть земельных участков общей площадью 15,9 га перешли в частную собственность. Также из местного бюджета было незаконно потрачено 131 млн грн.

Общий размер нанесенного ущерба по этим эпизодам, как свидетельствуют результаты экспертизы, составляет 689 млн грн.

Сторона обвинения просит суд взять Труханова под стражу с альтернативой залога более чем в 120 млн грн.

Автор: Наталья Хаджи