По решению суда, экс-депутату вернут пистолет, из которого тот ранил Вячеслава Химикуса.

Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал экс-депутата Сергея Пашинского по делу о ранении Вячеслава Химикуса в 2016 году.

Об этом сообщает издание Ґрати.

Суд пришел к выводу, что обвинение не доказало виновность Пашинского. По решению суда, ему вернут пистолет, из которого тот ранил Химикуса. Экс-нардеп после решения суда заявил, что полностью оправдан.

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По его словам, процессуальный прокурор по делу Рябошапка якобы специально квалифицировал инцидент по статье 121, «зная, что там нет состава преступления».

«Он (Рябошапка – ред.) это сделал исключительно с одной целью: чтобы показать свою псевдоборьбу с коррупцией и чтобы засадить меня в СИЗО. Потому что санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение. Суд разложил это все на атомы и молекулы. Я полностью оправдан», - утверждает Пашинский.

Дело против Пашинского: подробности

7 октября 2019 года Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского под стражу. Пашинского подозревали в причинении гражданину Вячеславу Химику тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса). Ему грозило наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Конфликт между Пашинским и жителем Васильковщины Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие и ранил безоружного в ногу, возник 31 декабря 2016 года.

Дело несколько раз то закрывали, то снова возобновляли. Также против Хиимкуса открывали производства по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

18 октября 2019 года коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе постановление Печерского райсуда об избрании Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

29 ноября 2019 года судья Печерского райсуда Алексей Соколов отказался отдать на поруки Пашинского и продлил содержание под стражей еще на 60 суток.

18 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд отпустил Пашинского под круглосуточный домашний арест.

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Автор: Денис Прядко