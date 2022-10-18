Генсек Альянса заявил, что союзники выполнят то, что обещали.

Украина в ближайшие дни получит от НАТО средства для противодействия иранским дронам-камикадзе, которые Россия активно использует для атак на мирные города.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время дискуссии на Берлинском внешнеполитическом форуме во вторник.

"Самое важное, что мы можем сделать, – это выполнить то, что пообещали члены Альянса, активизировать и придать еще больше систем противовоздушной обороны. В ближайшие дни НАТО передаст системы противодействия беспилотникам для противодействия конкретной угрозе беспилотников, в том числе и со стороны Ирана", – заявил Столтенберг. Видео дня

Он также подчеркнул, что "ни одно государство не должно поддерживать незаконную войну России против Украины", комментируя действия Ирана. Однако Столтенберг добавил, что переданные Киеву системы противовоздушной обороны "изменили ситуацию на поле боя".

"Именно поэтому Россия не смогла получить контроль над воздушным пространством Украины. Это было значительным недостатком российских сил на протяжении всей операции: они ожидали, что смогут взять под контроль воздушное пространство, но этого не произошло", – добавил он.

Иранские беспилотники на вооружении РФ

В середине августа стало известно, что Россия приобрела у иранской стороны тысячу дронов-камикадзе. По данным украинской разведки, в целом Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников.

Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ. Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Помимо различных типов ракет, использовались и дроны-камикадзе. Враг направил дроны для атаки на критическую инфраструктуру.

Во время утренней атаки Киева "шахидами" 17 октября патрульные полицейские, боец ТРО, оперативник и спецназовец сбили дрон на подлете к цели из автоматов и пистолетов. Инструктор по подготовке снайперов Павел Кащук дал инструкцию, как бороться "шахидами".

Сегодня агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников и двух иранских дипломатов сообщило, что Иран согласился предоставить России ракеты "земля-земля" и дополнительные беспилотники.

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