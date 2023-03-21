Генсек Альянса подчеркнул, что комиссия Украина-НАТО - это платформа, призванная поддержать Украину, которая является партнером с расширенными возможностями.

Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг в апреле планирует созвать встречу комиссии Украина-НАТО, несмотря на попытки Венгрии блокировать эти встречи в течение последних шести лет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.

"Относительно комиссии Украина-НАТО, действительно, мой план заключается в созыве встречи на заседании наших министров иностранных дел через несколько недель", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что сделает это, потому что комиссия Украина-НАТО - это платформа, призванная поддержать Украину, которая является партнером с расширенными возможностями.

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"В то же время мне известно о вопросах, связанных с меньшинствами. И этот вопрос, который непосредственно обсуждался на предыдущей украинской встрече. И я ожидаю, что этот вопрос продолжит оставаться частью диалога с Украиной", - добавил Столтенберг.

Саммит стран НАТО с Украиной - позиция Венгрии

Встреча министров иностранных дел стран-членов Альянса состоится 4-5 апреля. Как сообщают в СМИ, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто недоволен тем, что в НАТО намерены созвать встречу комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел в апреле.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

С начала полномасштабного вторжения правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном делало неоднократные выпады в сторону Украины, играя в интересах Москвы. Будапешт противится усилению европейских санкций против России, оказанию военной помощи Украине и транзита вооружения для ВСУ через свою территорию.

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