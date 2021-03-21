В Офисе президента считают, что участники акции, которые били стекла и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, пишет Украинская правда.
По его мнению, протестующие стремились "спровоцировать какое-то дикое насилие или агрессию со стороны полиции".
Вместе с тем Подоляк заверил, что президент Владимир Зеленский не видит смысла препятствовать протестам. Также он пообещал вскоре ликвидировать последствия вандализма.
"Под ОПУ в субботу были сотни людей - большинство из них даже не подозревали, что организаторы акции и несколько десятков неадекватно настроенных парней попытаются использовать обычных участников протеста в таких вот своих попытках что-то демонстративно ломать и провоцировать жёсткий ответ от полиции. Разбитые стекла в окнах поменяют, надписи со стен - смоют. Следы от пиротехники на стенах Офиса президента уберут. А вот то, что друзья Стерненко сами себя показали разрушителями, уже не исправишь", - сказал Подоляк.
Акция в поддержку Стерненко: что происходило
- Акция в поддержку общественного активиста Стерненко в знак протеста против его заключения в день его рождения началась в 19:00.
- Ее участники скандировали: "Зеленский, не молчи!", а также: "Справедливость - Стерненко, справедливость - всем!".
- Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за решеток Стерненко и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.
- Они жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, а также разлили красную краску.
- В двух центральных дверях Офиса протестующие разбили стекло и бросили туда петарду.
- Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что причастные к беспорядкам под офисом президента во время акции в поддержку Сергея Стерненко понесут ответственность за хулиганские действия.
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Дело Стерненко: что известно
23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.
19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.
Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.
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