18 мая Рада отправила Максима Степанова в отставку.

Бывший министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что инициатором его увольнения выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом он рассказал в эфире программы "Хард з Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"Денис Анатольевич (Шмыгаль - ред.) не скрывает, что именно он был тем человеком, который считает, что я должен быть уволен. Причем мне было непонятным его желание, потому что мне кажется, когда ты работаешь в команде, если существуют претензии, они высказываются в процессе работы. Да, наверное, я иногда был достаточно эмоциональным на совещаниях, когда речь шла, например, о каких-то деньгах на медицину, здесь я был бескомпромиссен", - сказал Степанов.

По его словам, "выбивание денег на медицину" восприняли в Кабмине, как формирование собственного политического имиджа.

Читайте такжеЗеленский собирает нардепов 20 мая: что будут рассматривать"О том, что у нас медицина катастрофически недофинансирована, я начал говорить с первого дня работы. Первое, что мы начали делать - латать эти дырки. Все уже забыли, что было год назад", - заявил Степанов.

Он отметил, что Минздрав подал запрос в бюджет-2021 на 296 млрд грн, а получил 161 млрд грн.

"Я часто слышу, что слишком рьяно выбивал деньги на медицину - да, я не поддерживал бюджет, который был предложен на 2021 год. И я был плюс-минус прав", - подчеркнул он.

Отставка Степанова: что известно

14 мая пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова.

Степанов сообщил, что не писал заявления на увольнение с должности главы Минздрава.

В конце апреля заявили, что вопрос отставки главы Минздрава могут рассмотреть на внеочередном заседании правительства. Тогда за это подписались более 150 депутатов.

Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе президента и Кабмине.

Тогда же Ярослав Железняк из партии "Голос" рассказал, что 13 ноября правительство подписало документ, который начнет процесс увольнения министра здравоохранения. Сразу после этого Степанов ушел на больничный.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что следующим министром здравоохранения может стать заместитель Степанова и главный санврач страны Виктор Ляшко.

18 мая Совет отправила в отставку Степанова.

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Автор: Людмила Жерновская