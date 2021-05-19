Бывший министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что инициатором его увольнения выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Об этом он рассказал в эфире программы "Хард з Влащенко" на телеканале "Украина 24".
"Денис Анатольевич (Шмыгаль - ред.) не скрывает, что именно он был тем человеком, который считает, что я должен быть уволен. Причем мне было непонятным его желание, потому что мне кажется, когда ты работаешь в команде, если существуют претензии, они высказываются в процессе работы. Да, наверное, я иногда был достаточно эмоциональным на совещаниях, когда речь шла, например, о каких-то деньгах на медицину, здесь я был бескомпромиссен", - сказал Степанов.
По его словам, "выбивание денег на медицину" восприняли в Кабмине, как формирование собственного политического имиджа.
Читайте такжеЗеленский собирает нардепов 20 мая: что будут рассматривать"О том, что у нас медицина катастрофически недофинансирована, я начал говорить с первого дня работы. Первое, что мы начали делать - латать эти дырки. Все уже забыли, что было год назад", - заявил Степанов.
Он отметил, что Минздрав подал запрос в бюджет-2021 на 296 млрд грн, а получил 161 млрд грн.
"Я часто слышу, что слишком рьяно выбивал деньги на медицину - да, я не поддерживал бюджет, который был предложен на 2021 год. И я был плюс-минус прав", - подчеркнул он.
Отставка Степанова: что известно
- 14 мая пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова.
- Степанов сообщил, что не писал заявления на увольнение с должности главы Минздрава.
- В конце апреля заявили, что вопрос отставки главы Минздрава могут рассмотреть на внеочередном заседании правительства. Тогда за это подписались более 150 депутатов.
- Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе президента и Кабмине.
- Тогда же Ярослав Железняк из партии "Голос" рассказал, что 13 ноября правительство подписало документ, который начнет процесс увольнения министра здравоохранения. Сразу после этого Степанов ушел на больничный.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что следующим министром здравоохранения может стать заместитель Степанова и главный санврач страны Виктор Ляшко.
- 18 мая Совет отправила в отставку Степанова.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram