Чиновник объяснила, до сих пор ли Украина рассматривает возможность вступления в Европейский Союз за два года.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отмечает, что четыре рекомендательных пункта Европейской комиссии являются "техническими", и уже в декабре будет прогресс по некоторым из них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время пресс-конференции относительно результатов отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины в рамках пакета расширения.

Отвечая на вопрос, успеет ли Украина до заседания Европейского совета провести необходимые для начала вступления в Европейский Союз реформы, Стефанишина отметила: "Четыре пункта, которые определены Европейской комиссией, - они являются, на самом деле, техническими по весу. Они не имеют ничего общего с семью рекомендациями, основополагающими реформами".

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Выполнение условий для членства в ЕС

По ее словам, эти четыре пункта являются "лишь рекомендацией, к которой может прислушаться Европейский совет или не прислушаться".

"Эти четыре пункта не имеют никакой связи с политическим решением, которое будет приниматься в декабре. Речь идет о том, что после принятия политического решения, если такое решение будет, ожидается, что Еврокомиссия начнет работать, когда будет прогресс по этим четырем пунктам", - сказала Стефанишина и добавила, что эти нюансы очень важны.

В то же время чиновник обратила внимание, что президент Еврокомиссии была в Украине за несколько дней до публикации отчета.

"И все эти пункты проговаривались по этим решениям: и по структуре Национального антикоррупционного бюро, и по законодательству по лоббированию, и по дальнейшим шагам по национальным меньшинствам. Президент имеет понимание, он дал свое политическое обязательство, что эти задачи будут выполнены. И уже в декабре точно будет прогресс по некоторым из них", - отметила вице-премьер.

Посол ЕС в Украине: Украина бьет все рекорды по подготовке документов

В свою очередь, посол ЕС в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что "есть четкое решение начать переговоры". "Есть четыре критерия, которые нужно оценить перед началом следующих шагов", - сказала она.

Посол также отметила, что накануне в Верховной Раде Украины она сказала, что наша страна бьет все рекорды по подготовке необходимых документов. "Никто на самом деле не определяет временные рамки. Все будет зависеть от вас. Вы показываете очень хороший пример как для воюющей страны, принимая все управленческие решения, разрабатывая новое законодательство", - отметила Матернова.

Сроки вступления в ЕС

На вопрос о том, рассматривает ли до сих пор Украина возможность вступления в ЕС через два года, Стефанишина отметила, что процесс расширения и его динамика "будут быстрыми, эффективными".

"Европа уже выбрала для себя то, что Европа будет расширена. В Европу, в Европейский Союз присоединится восемь стран. И это, в комбинации с украинской победой на фронте, завершением войны, будет возвращением, - одним, еще дополнительным пунктом к Формуле мира Зеленского – возвращением в мирную Европу и закреплением мира в Европе", - сказала она.

Чиновник подчеркнула, что без Украины весь этот процесс невозможен. "Поэтому Украина движется быстро, Украина диктует правила, Украина готовит решение заранее, Украина мобилизована", - отметила Стефанишина.

По ее словам, в течение года, кроме выполнения политических критериев, Украина готовилась к началу переговоров.

"Мы провели самооценку, селф-скрининг. Это официальная процедура, которая начнется после открытия переговоров. Она обычно длится три года. Два - очень быстрый период. Три года, четыре, может быть, больше. Мы уже эту работу сделали и уже имеем решение Европейской комиссии, которое можно выполнять прямо сейчас", - сказала она.

Чиновник пояснила, что речь идет о том, что независимо от дальнейших политических моментов, связанных с переговорами, Украина уже начинает готовиться, уже начинается скрининг и подготовка переговорной рамки.

"То есть Украина сама определяет динамику. И до тех пор, пока Украина будет двигаться активно, проактивно, выполняя свою работу, думая на 10 шагов вперед, - до тех пор мы можем быть спокойными. Действительно: два года - я тоже всегда говорила о двух годах. Но в своем понимании я имела в виду два года после начала переговоров... Украине реально за два года выполнить свою домашнюю работу", - пояснила Стефанишина.

Она также отметила, что отчет Еврокомиссии о прогрессе Украины - это историческое решение, и на основе этого документа будет готовиться национальная программа подготовки к вступлению в ЕС, которая будет обновляться ежегодно.

"Мы отходим от истории с семью рекомендациями. Мы движемся дальше в направлении начала подготовки переговоров. Мы рассматриваем четыре дополнительных критерия, которые определила Европейская комиссия... Но не факт, что они все же будут подтверждены Европейским советом в декабре. Это рекомендация - учесть эти критерии", - сказала вице-премьер.

Путь Украины в ЕС - новости

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что выполнено 90% реформ. Уже в декабре Украина ожидает политического решения от Европейского совета.

Глава представительства Евросоюза в Украине Катарина Матернова считает, что Украина будет продвигаться к членству в ЕС значительно быстрее, чем другие страны. Она надеется увидеть Украину в ЕС"в течение этого десятилетия".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке к переговорному процессу с Европейским Союзом по вступлению.

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