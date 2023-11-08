Катарина Матернова верит, что в декабре ни одна из стран не заблокирует путь Украины в ЕС.

Украина будет продвигаться к членству в ЕС значительно быстрее, чем другие страны. Об этом глава представительства Евросоюза в Украине Катарина Матернова сказала в эфире телемарафона.

Она не исключила, что какая-то страна может заблокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. По ее словам, такие блокировки по увеличению членов ЕС уже ранее случались.

"Но я имею все ожидания увидеть, что это будет единодушное решение в вашу пользу в декабре, потому что вы действительно выполнили экстраординарную работу", - отметила Матернова.

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По ее словам, нет коротких путей вступления в ЕС. Она отметила, что вступление в ЕС означает, что Украина должна "взять на свои плечи массивный объем законов, институтов", которые нужно принять и внедрить, а это требует времени.

Матернова сказала, что Украина показала в течение прошлого года, с того времени, когда получила статус кандидата, что провела большую работу и это дает основания говорить, что "вы будете продвигаться значительно быстрее, чем другие страны" к членству в ЕС.

"Я не думаю, что два года, что это та цифра, которую надо взять как данность. Но я действительно, надеюсь видеть Украину в ЕС в течение этого десятилетия", – отметила Матернова, отвечая на вопрос Может ли Украина стать членом ЕС через два года.

Вступление Украины в ЕС - детали

Как сообщал УНИАН, 8 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рекомендует Европейскому совету начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. По ее словам, сейчас Украина воплотила более 90% необходимых для этого реформ, поэтому отчет Еврокомиссии о завершении их выполнения обнародуют в марте 2024 года. Уже в декабре Украина ожидает политического решения от Европейского совета.

Вопрос начала переговоров с Украиной относительно членства в ЕС должен принять Евросовет на заседании в середине декабря.

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