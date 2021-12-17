Спикер отметил, что препятствием для Украины является лишь одно: необходимость выполнения всех критериев, которые нужны для членства в НАТО.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук считает, что никакие "хотелки" России не могут влиять на вступление Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос относительно предложения российской Федерации в отношении Украины и НАТО.

Он отметил, что предостережений относительно участия Украины в НАТО нет, "кроме одного – мы должны выполнить те критерии, которые необходимы для вступления в НАТО". При этом подчеркнул, что такая же ситуация и со вступлением Украины в ЕС.

"Относительно того, что какая–то другая страна, даже очень большая, ставит для НАТО как организации безопасности какие-то красные линии по вопросам вступления Украины в НАТО - это нарушение суверенитета нашей страны", - сказал он.

Читайте такжеТреть опрошенных украинцев готовы защищать свои города и села с оружием в случае вторжения РФПри этом добавил, что на это был ответ, как генерального секретаря НАТО, так и президента США, что это не может рассматриваться как красные линии в отношениях между НАТО и Россией.

Стефанчук подчеркнул, что Украина будет членом НАТО, когда достигнет соответствующих критериев. "Я считаю, что никаких других условий, никаких других хотелок, тем более со стороны страны-агрессора относительно Украины высказываться не может", - подчеркнул председатель ВР Украины.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация предлагает Организации Североатлантического договора (НАТО) отказаться от принятия Украины в Альянс и отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

Об этом говорится в российском проекте договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки по гарантиям безопасности, опубликованном на сайте МИД РФ.

Курс Украины в НАТО: справка УНИАН

В коммюнике по итогам предыдущего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО. 16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Надя Пришляк