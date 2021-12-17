Эксперт убежден, что Запад отвергнет предложения РФ, но могут начаться неформальные торги.

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что Российская Федерация озвучила предложения по Украине и НАТО для того, чтобы путем угрозы войны с Украиной заставить Запад пойти на уступки.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Наша позиция понятна. Вопрос даже не в нашей позиции. Для нас это абсолютно неприемлемо, и, безусловно, Украина будет высказывать абсолютно противоположное критическое мнение", - сказал Фесенко.

Политолог отметил, что Украина должна делать акцент на том, что в предложениях РФ к НАТО и США речь идет об односторонних уступках Альянса и Запада в целом по России.

Читайте такжеСША подталкивают ЕС быстрее согласовать санкции против РФ в случае нападения на Украину – Bloomberg"А что Россия должна сделать? Что она должна гарантировать, в том числе и Украине? Вопрос открытый. И мы же видим, какова цена российским гарантиям. Мы это увидели в 2014 году", - подчеркнул Фесенко.

При этом он напомнил, что Россия нарушила не только Будапештский меморандум от 1994 года, но и Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года, который признавал Крым украинским и признавал украинские границы.

Эксперт отметил, что Украина вместе с международными партнерами, которые активно ее поддерживают в Европейском Союзе и вне Евросоюза, например в НАТО, в том числе Великобритания, должны четко публично настаивать на неприемлемости таких требований России.

"Мы должны действовать не просто формулируя свою позицию, а должны координировать свою критическую позицию в отношении этого документа вместе с разными странами, которые входят в состав Евросоюза и НАТО. Это принципиально важно", - сказал Фесенко.

В то же время он очень скептически воспринимает перспективу документа с российскими предложениями.

"На мой взгляд, согласиться на такие требования России – это будет просто позорной капитуляцией для любого западного политика, особенно для Байдена. Принять это невозможно, потому что это будет просто крах политической карьеры, даже завершение политической карьеры для Байдена. Это будет выглядеть как полная капитуляция перед Путиным. И в этом смысле я думаю, что с вероятностью 99,99% никто из западных лидеров, в первую очередь сам Байден, на это не согласятся", - подчеркнул Фесенко.

Читайте такжеВ НАТО призвали Россию не вмешиваться в их отношения с УкраинойПри этом политолог предполагает, что после озвучивания Россией ее предложений могут начаться неформальные торги.

"Главная опасность не в этом документе. Я говорю, что Запад не согласится на эти требования. А вот в неформальных торгах относительно будущего членства Украины и Грузии в НАТО - здесь могут быть торги, закрытые, по которым Запад может пойти на неофициальные, неформальные уступки. России этого недостаточно, но, к большому сожалению, такой риск существует", - убежден Фесенко.

По его мнению, Украина должна настаивать на абсолютно публичном процессе переговоров по теме НАТО и Украины, между Альянсом и РФ.

"И чтобы в этих переговорах принимали участие не только США и отдельные страны НАТО, а НАТО в целом, что согласие на любые формальные, неформальные договоренности, чтобы это было согласие не только США", - подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что Украина должна настаивать на прозрачности, публичности переговорного процесса по этим вопросам, и чтобы решения принимались коллегиально, а не только отдельными странами. Также Фесенко соглашается, что предложения РФ имеют ультимативную форму.

"Но именно потому, что это выдвигается как ультиматум, Запад на это не может согласиться, потому что тогда это выглядело бы как капитуляция. Я думаю, что Путин блефует. И поэтому переговоры возможны, но не по тем вопросам и в тех формулировках, с которыми выходит Путин. Он сознательно повышает ставки", - сказал эксперт.

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"Если посмотреть на содержание этого документа, речь идет о том, чтобы Запад согласился на разграничение сфер влияния. Но не только об Украине, а о постсоветском пространстве, включая Центральную Азию, Закавказье и т.д., чтобы Запад вообще туда не вмешивался, что здесь должна решать Россия. Я думаю, что это просто, во-первых, противоречит суверенитету отдельных стран постсоветского пространства, в том числе и Украины, а во-вторых, это противоречит современным принципам международного права", - сказал политолог.

По его мнению, Путин делает ставку не на то, чтобы Запад это воспринимал в целом, а чтобы продемонстрировать себя.

"Во-первых, "какой крутой ковбой Вова Путин", что, видите, как он Западу выдвигает ультиматумы. А во-вторых, чтобы договариваться об определенных уступках, чтобы путем угрозы войны с Украиной заставить хотя бы отдельные западные страны к определенным уступкам", - подчеркнул Фесенко.

Он считает, что к таким уступкам может относиться вопрос отказа от поставок оружия Украине. Вместе с тем, политолог убежден, что в целом таких уступок не будет, но некоторые европейские страны, к большому сожалению, могут на это соглашаться.

Он считает, что Украина может решить вопрос получения вооружения путем двусторонних договоренностей с отдельными странами. Фесенко отметил, что существует риск, что Россия готова продолжать агрессию против Украины.

Читайте такжеВ ЕС готовы не допустить повторения вторжения РФ в Украину, как это было с Крымом"Но Россия начнет агрессию, прямую войну против Украины при двух условиях: если они увидят слабость Запада, и поэтому нынешние заявления о тяжелых последствиях для России, угрозы санкциями против России – это же не просто слова. В 2014 году таких угроз не было. Там санкции вводили постфактум, а сейчас предупреждают. И в принципе есть определенная координация. Во-вторых, есть поставки оружия Украине. Это то, чего не было в 2014 году, и оборонная способность Украины выше", - заявил Фесенко.

По его словам, если РФ увидит, что Запад проявляет слабость и начинает "дрожать" и готов пойти на какие-то уступки Путину, тогда РФ может усилить агрессивные действия.

"И, во-вторых, они пойдут в наступление на Украину только тогда, если увидят серьезный внутренний кризис в Украине, как и в 2014 году. Если они будут видеть, что если Украина, пусть и не полностью, но остается более-менее стабильной, кризиса власти нет, то вряд ли они пойдут на прямую войну. Усилить там, например, боевые действия на Донбассе,- да, но чтобы на прямую войну - я сомневаюсь. Вряд ли они рискнут", - сказал Фесенко.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация предлагает Организации Североатлантического договора (НАТО) отказаться от вступления Украины в Альянс и отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины. Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

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Автор: Виталий Саенко