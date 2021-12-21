Порошенко подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал сообщение пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко о подозрении в государственной измене.

Как передает корреспондент УНИАН, свой комментарий Арахамия предоставил во время пресс-конференции.

"Подозрение было ожидаемым. Я сам неоднократно на многих эфирах это комментировал, когда господина Медведчука арестовали, и потом господина Кузяру арестовали, потом предоставили подозрение господину Демчишину. Тогда уже было известно фактически, что эти команды по закупке угля шли из самых высоких кабинетов прежней власти. И это было понятно. К тому же мы знаем "альфовцев". Много бойцов спецподразделения "Альфа", которые занимались тогда перевозкой фактической этих денег, они дают показания", - сказал Арахамия.

Читайте такжеУ Порошенко новые неприятности: "Рошен" оштрафовали на 283 миллиона гривенОн подчеркнул, что средства из украинского бюджета "сначала через сетку аффилированных банков превращали в наличные, потом спецподразделение "Альфа" перевозило это на ту территорию, потом вручали деньги боевикам".

"Эти боевики, которые стояли и стреляли в наших ребят, были оформлены на наши государственные шахты, просто в ведомостях, и получали зарплату из этих наших средств. Вы считаете, что это не нужно расследовать, что это политическое преследование? Я считаю, что если подтвердится вся эта информация, нужно будет запретить Порошенко заходить в Верховную Раду", - подчеркнул Арахамия.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

20 декабря, в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично Порошенко, уведомление направили по месту жительства, регистрации и месту работы.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

По данным следствия, всего было закуплено угля на общую сумму около 1,5 млрд грн.

В частности, Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

По данным ГБР, они подозреваются в покупке за государственные средства в ОРДЛО угля. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

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