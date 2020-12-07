В то же время резолюцию поддержало 63 государства, среди которых Франция, Германия, Великобритания и США.

Российская Федерация, Иран, Китай и еще 14 стран-членов Организации Объединенных Наций не проголосовали за обновленную резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей».

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Об этом свидетельствуют результаты голосования, которые были продемонстрированы во время онлайн-трансляции заседания Генассамблеи ООН на сайте организации.

Против принятия этой резолюции всего проголосовали 17 стран-членов ООН. В частности, это Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

В то же время резолюцию поддержали 63 страны, среди которых Франция, Германия, Греция, Венгрия, Израиль, Италия, Нидерланды, Польша, Испания, Турция, Великобритания, США, Швеция, Норвегия, Швейцария.

Воздержались 62 государства.

Милитаризация РФ в Крыму

18 декабря 2018 года Генассамблея ООН впервые поддержала проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей». Документ поддержали 66 стран, против проголосовали - 19, воздержались - 72.

В декабре 2019 года ГА ООН поддержала обновленную резолюцию против милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей. Тогда за резолюцию проголосовали 63 страны, против - 16 и воздержались - 66.

Сегодня, 7 декабря, Генассамблея поддержала обновленную резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей черного и Азовского морей". За нее проголосовали 63 страны, против - 17, воздержались - 62.

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Автор: Виталий Саенко