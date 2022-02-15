Соответствующее решение принято из-за резкого ускорения наращивания российских сил у границы Украины.

Соединенные Штаты Америки временно переводят работу посольства из Киева во Львов.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, которое опубликовали на сайте американского посольства в Украине.

"У меня нет выше приоритета, чем безопасность и защищенность американцев во всем мире, и это, конечно, включает наших коллег, которые работают в наших учреждениях за рубежом. Мы с командой постоянно пересматриваем ситуацию с безопасностью, чтобы определить, когда благоразумие диктует необходимость внесения изменений. Учитывая это, мы находимся в процессе временного переноса деятельности нашего посольства в Украине с Киева до Львова через резкое ускорение наращивания российских сил", - отметил Блинкен.

Госсекретарь заявил, что посольство будет продолжать сотрудничать с украинским правительством, координируя дипломатические контакты в Украине.

"Мы также продолжаем наши интенсивные дипломатические усилия для деэскалации кризиса", - заверил госсекретарь.

Он отметил, что эти меры никоим образом не подрывают нашу поддержку или преданность Украине.

"Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой. Мы также продолжаем наши искренние усилия для достижения дипломатического решения, и далее контактируем с российским правительством после разговора Президента Байдена с Президентом Путиным и моей беседы с министром иностранных дел Лавровым. Путь для дипломатии остается открытым, если Россия решит действовать добросовестно. Мы с нетерпением будем ждать возвращения наших сотрудников в посольство, как только позволят условия", - заявил Блинкен.

Тем временем я приказал принять этих мер из одной причине – безопасности наших сотрудников и мы настойчиво призываем всех граждан США, которые еще остаются в Украине, немедленно покинуть страну.

Эвакуация дипломатов из Украины: что известно

Из-за угрозы российской агрессии Канада и Австралия эвакуируют свои посольства из Киева. А Германия переносит консульство из Днепра во Львов и сокращает штат посольства в Киеве.

Министр иностранных дел Израиля договорился с украинскими коллегами о том, что в случае начала вторжения израильское посольство будет перенесено из Киева до Львова.

Семьи сотрудников латвийского посольства покинули Украину.

А французский посол в Украине призвал всех граждан Франции, которые остаются в стране, запастись едой, питьевой водой и теплой одеждой.

Накануне Министерство иностранных дел Японии объявило об эвакуации почти всех сотрудников посольства в Украине из-за роста напряженности.

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