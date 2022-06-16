США продолжают поддерживать власть и народ Украины.

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили гуманитарной помощи Украине почти на 914 миллионов долларов.

Об этом посол США Бриджит Бринк сообщила в Twitter.

"С начала полномасштабного вторжения России Соединенные Штаты предоставили гуманитарной помощи почти на 914 миллионов долларов для удовлетворения потребностей людей в Украине и тех, кто уехал в соседние страны. Мы продолжаем поддерживать власть и народ Украины",- написала она.

Ранее сообщалось, что махинации, усталость от войны и таможня притормозили поставки зарубежной гумпомощи. Фонды ожидают вторую волну благотворительности-приход крупных междунродных организаций.

Европейский Союз объявил о выделении дополнительных 205 млн евро гуманитарной помощи для Украины. Общее финансирование гуманитарной помощи и сумма нефинансовой поддержки, которую ЕС предоставил Украине в ответ на незаконное вторжение России, превысили 700 млн евро. 13 млн евро из этой суммы направлены на проекты в соседней Молдове.

Вас также могут заинтересовать новости: