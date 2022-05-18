Махинации, усталость от войны и таможня притормозили поставки зарубежной гумпомощи.

Иностранцы уменьшают поставки гуманитарной помощи в Украину.

Об этом пишет Forbes. Махинации, усталость от войны и таможня притормозили поставки зарубежной гумпомощи. Фонды ожидают вторую волну благотворительности - приход крупных междунродных организаций

За неделю 9-15 мая объем ввозу гуманитарной помощи в Украину из-за рубежа упал на 39% от максимума зафиксированного 21-27 марта. Тогда в страну завезли около 49 000 тонн гумпомощи. В марте объем гуманитарных грузов не падал ниже 40 000 тонн в неделю, с середины апреля, наоборот, не поднимается выше 30 000 тонн в неделю.

Частично на уменьшение помощи повлияли публичные расследования махинаций с гуманитаркой. Это вызывает некоторое недоверие европейских жертвователей, что отражается в сокращенные масштабов поддержки.

Генпрокуратура расследует 74 уголовных дела за торговлю гуманитарной помощью, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. Самое большое количество в Киеве — 13 и Львовской области — 9. Об увеличении случаев воровства гуманитарки говорят волонтеры и военные.

К тому же война в Украине вытесняется из главной повестки телеканалов и первых полос западных медиа. Мешают поставкам и проблемы на границах. Ранее гумдопомога ввозилась на таможне без очередей, но в середине мая фуры с гуманитаркой должны становиться в общую очередь. Это отражается на поставках продуктов питания, которых сейчас критически не хватает.

Украина ожидает вторую волну оказания гуманитарной помощи.

Чтобы предупредить или минимизировать хищения гуманитарной помощи лучше работать с фондами, которые работают напрямую с государственными органами: Минздравом, когда передает ему аптечки для военных, или с ТРО или воинскими частями, в случае поставки амуниции.

Ранее в Черновицкой области генеральный директор одной из больниц присвоил пять автомобилей скорой помощи. Они были предоставлены в качестве "гуманитарки" на нужды медицинского учреждения и ВСУ.

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