Документ предполагает введение штрафных мер против России и лично Путина в случае нападения на Украину.

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио в пятницу, 14 января, предложил новый проект санкций против Москвы, в том числе лично президента России Владимира Путина в случае нападения РФ на Украину.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сайт сенатора.

Согласно проекту, американская разведка должна будет каждые 20 дней предоставлять Конгрессу отчет о том, не нарушила ли Россия территориальную целостность Украины. Если РФ вторгнется в Украину, президент США будет обязан в течение 10 дней ввести санкции против российских властей. В частности, блокировать "активы и въездные визы" Путину, а также премьер-министру РФ, министру обороны, российским олигархам и членам их семей.

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Кроме того, Рубио предложил ввести санкции против межбанковской системы SWIFT, если та не прекратит оказывать услуги российским банкам и компаниям, подпадающим под штрафные меры.

"Я призываю моих коллег из Сената к сотрудничеству, чтобы одобрить законопроект, пока не стало слишком поздно", - подчеркнул Рубио.

Накануне Сенат отклонил проект санкций против РФ, предложенный другим сенатором-республиканцем Тедом Крузом. В то же время предложение Рубио перекликается с проектом ограничительных мер, который внесла на рассмотрение 12 января группа сенаторов-демократов во главе с Робертом Менендесом. "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года" тоже подразумевает заморозку американских активов Путина и его ближайшего окружения. Аналогичные санкции предлагается ввести против командующих различными видами российских войск и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к агрессии против Украины.

Угроза полномасштабного нападения России на Украину: что известно

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину более 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряженности.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу в Брюсселе состоялась серия встреч представителей РФ, США и НАТО, по результатам которых Альянс отклонил ультиматум Москвы. На фоне провала в МИД России уже прямо шантажируют Запад "тяжелым сценарием" для Украины. Таким образом Кремль якобы хочет заставить Киев выполнять "Минские соглашения".

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