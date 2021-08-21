15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.

Вашингтон поблагодарил иностранные правительства, согласившиеся принять граждан, эвакуированных из Афганистана, в том числе и Украину.

Об этом на брифинге сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс.

Вместе с Украиной вскоре транзитной зоной для беженцев станут Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания, Узбекистан, Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Руанда тому подобное.

Речь идет о переселении граждан из "групп риска" – афганцев, поддерживающих США.

Читайте такжеПока ситуация в Афганистане не влияет на подготовку визита Зеленского в США - Кулеба"Мы глубоко благодарны за оказанную ими поддержку и гордимся, что сотрудничаем с ними в рамках нашей совместной поддержки афганского народа. Мы очень рады, что другие страны также рассматривают возможность предоставления дополнительной поддержки. И это то, на что мы и в дальнейшем будем ориентированы", – подчеркнул Прайс.

Талибан захватил власть в Афганистане

Автор: Яна Ставская