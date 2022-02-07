Также отмечается, что энергетическая безопасность является жизненно важной для суверенной Украины.

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз готовы рассмотреть новые маршруты поставок газа Украине.

Об этом говорится в итоговой заявлении заседание энергетического совета США-ЕС.

"Совет выразил постоянную поддержку исследованию новых маршрутов транзита газа и мощностей из ЕС в Украину", - говорится в заявлении.

Также Совет подтвердил, что Украина продолжает оставаться ключевым партнером как ЕС, так и США, и выразила твердую поддержку сильной и устойчивой Украине.

Читайте такжеГазопровод "Ямал-Европа" полностью остановленТакже отмечается, что энергетическая безопасность является жизненно важной для суверенной Украины. Рада подтвердила, что Украина является стратегическим транзитером газа для ЕС и должна продолжать способствовать интеграции Украины в энергетический рынок ЕС с целью улучшения энергетической безопасности Украины, ускорения ее декарбонизации и перехода на чистую энергию, а также расширения ее потенциала для экспорта чистой энергии.

Совет отметил важность продолжения поддержки процесса синхронизации электрических сетей Украины и Республики Молдова с Континентально-европейской сетью.

Также в заявлении отмечается, что Рада посвятила себя новым усилиям по инвестированию и поддержке усилий Украины по декарбонизации и соответствующей инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе 2022 года сократился на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,66 млрд кубометров.

В 2021 году транзит природного газа из РФ составил 41,7 млрд куб. м при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 млрд куб. м (для точек входа из РФ) и 45,8 млрд куб. м (для точек выхода в страны-члены ЕС и Молдову). То есть "Газпром" использовал забронированные мощности по точкам входа на 93,8%, по точкам выхода - 91%.

Общая транзитная мощность украинской ГТС составляет 146 млрд куб. об.

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