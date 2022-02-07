В январе возобновился транзит природного газа в балканском направлении, однако существенно сократились поставки в Словакию и Польшу.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе 2022 года сократился на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,66 млрд кубометров.

Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины".

Отмечается, что в январе 2022 года возобновился транзит природного газа в балканском направлении, однако существенно сократились поставки в Словакию и Польшу.

Транзитные объемы в Словакию составили 1,04 млрд куб. м, что на 53% ниже показателей января 2021 года. При этом поставки в Словакию составляют 62,5% от общих объемов транзита.

Читайте также"Газпром" в два раза увеличил транзит газа через Украину

На 1,3% увеличился транзит в Молдову и составил 398 млн куб. м по сравнению с январем 2021 года. Также в 2022 году возобновился транзит в Румынию в объеме 116 млн куб. м газа (-24,6% к январю 2021 года). Транзит в Польшу сократился и составил 110 млн куб. м (-66% к январю 2021 года).

"В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в январе сократились на 57% до 53,7 млн куб. м, по сравнению с январем 2021 года. Это существенно ниже минимального забронированного объема, согласно действующему транзитному соглашению", - говорится в сообщении.

Ситуация с газом в Украине: