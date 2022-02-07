Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе 2022 года сократился на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,66 млрд кубометров.
Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины".
Отмечается, что в январе 2022 года возобновился транзит природного газа в балканском направлении, однако существенно сократились поставки в Словакию и Польшу.
Транзитные объемы в Словакию составили 1,04 млрд куб. м, что на 53% ниже показателей января 2021 года. При этом поставки в Словакию составляют 62,5% от общих объемов транзита.
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На 1,3% увеличился транзит в Молдову и составил 398 млн куб. м по сравнению с январем 2021 года. Также в 2022 году возобновился транзит в Румынию в объеме 116 млн куб. м газа (-24,6% к январю 2021 года). Транзит в Польшу сократился и составил 110 млн куб. м (-66% к январю 2021 года).
"В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в январе сократились на 57% до 53,7 млн куб. м, по сравнению с январем 2021 года. Это существенно ниже минимального забронированного объема, согласно действующему транзитному соглашению", - говорится в сообщении.
Ситуация с газом в Украине:
- Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.
- 28 января 2022 года премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в первом квартале 2022 года получить около 3,3 миллиарда метров кубических газа собственной добычи.
- Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на конец января 2021 года составляли 21,2 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.
- 1 февраля Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. Это направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже и в случае отсутствия транзита.
- 1 февраля 2022 года "Газпром" в два раза увеличил транзит газа через Украину.