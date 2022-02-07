За январь Украина импортировала 44,8 млн куб. м газа, экспорт и реэкспорт составили 178 млн куб. м.

Украина в январе 2022 года экспортировала в 4 раза больше газа, чем закупила.

Как сообщает пресс-служба "Оператора ГТС" в Facebook, за указанный месяц Украина импортировала 44,8 млн куб. м газа, экспорт и реэкспорт составили 178 млн куб. м.

Основным поставщиком остается Венгрия, из которой поступило 32,2 млн куб. м газа, или 70% от общих объемов. Также возобновился импорт из Словакии на уровне 12,1 млн куб. м, импорт из Польши составил 0,5 млн куб. м.

Экспорт и реэкспорт газа из Украины в страны Европы сократились на 25% по сравнению с январем 2021 года и составили 178 млн куб. м.

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В Венгрию было вывезено 155 млн куб. м, в Словакию - 14,1 млн куб. м, в Польшу - 0,7 млн куб. м. Также возобновился экспорт в балканском направлении — в Румынию экспортировали 8,3 млн куб. м.

Ситуация с газом:

В 2021 году объем транспортировки природного газа из Европейского Союза в Украину составил 2,6 млрд куб. м, что в 6 раз меньше, чем в 2020 году.

НАК "Нафтогаз Украины" планирует в феврале импортировать около 300 млн кубометров газа из стран Европы.

1 февраля Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии.