Россия должна будет предоставить им аналогичную информацию о своих базах.

Администрация Байдена готова обсудить предоставление России возможности убедиться в отсутствии крылатых ракет "Tomahawk" на базах НАТО в Румынии и Польше.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Таким образом США хотят развеять опасения Москвы относительно того, что пусковые установки могут использовать против России.

Один из источников отметил, что соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками, особенно с Польшей и Румынией.

Читайте также"Это четкая и реальная опасность": Джонсон заявил, что Путин приставил оружие к голове УкраиныРоссия в ответ должна будет предоставить им аналогичную информацию о своих базах, на которых размещено оружие наземного базирования.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО создаст военные угрозы для аннексированного Крыма.

Ультиматум Кремля по невступлению Украины в НАТО

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, возглавлявшая американскую делегацию на встрече в Женеве, после переговоров с представителями РФ заявила о жесткой позиции по поддержке Украины. В частности, США не согласились с предложениями РФ о неприятии Украины в НАТО.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" о принятии новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.