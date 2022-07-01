Она подчеркнула, что получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС еще пять месяцев назад казалось нереальным.

Европа будет помогать Украине столько, сколько нужно, пока Украина не победит врага.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении к Верховной Раде.

"Несколько дней назад, в День Конституции, господин Президент Зеленский, сказал, что ваша победа уже недалеко. Безусловно, путинское войско продолжает убивать ваших братьев и сестер, они продолжают оккупировать вашу землю, воруют ваше зерно и разрушают ваши города. Вы обороняетесь очень смело. Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы не успокоимся, пока вы не победите врага", - сказала она.

Она подчеркнула, что получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС еще пять месяцев назад казалось нереальным.

"У Украины четкая европейская перспектива, Украина является кандидатом на членство в ЕС. Это казалось невероятным еще пять месяцев назад. Сегодня здесь с простым сообщением: впереди у Украины долгий путь, но Европа будет рядом на каждом шагу сколько угодно. От этих темных дней войны до момента, когда вы войдете в наш Европейский союз", - добавила глава ЕК.

Урсула фон ден Ляйен подчеркнула, что теперь есть возможность отпраздновать исторический момент – "победу движения, которое началось восемь лет назад на Майдане".

"Вы решительно избрали демократию, жизнь в верховенстве права, и этот выбор Украина сделала сама для себя, для собственного добра", - акцентировала глава ЕК.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что это должно быть сделано с пониманием, что Украина должна воплотить ряд важных реформ. В частности, ЕК определила семь условий, которые должна выполнить Украина.

23 июня Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

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