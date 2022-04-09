Речь идет о программе выплат 2000 грн взрослому и 3000 грн - детям.

Кабинет министров продлил до 30 апреля срок получения помощи вынужденным переселенцам.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Принимаем решение о продлении срока получения помощи вынужденным переселенцам. Конечный срок теперь - 30 апреля. Речь идет о программе выплат 2000 грн взрослому и 3000 грн - детям. Также мы изменили порядок предоставления работодателю компенсации на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц", - сказал он.

Шмыгаль также напомнил, что оформить статус переселенца можно после трудоустройства.

Как сообщал УНИАН, в конце марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство будет выплачивать переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн. Также 3 тыс. грн будут выплачены на каждого ребенка, который вынужденно переехал в более безопасные места.

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