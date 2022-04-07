Основная задача правительства на сегодня является максимальный перезапуск экономики, чтобы во втором квартале последствия агрессии были менее ощутимыми.

Кабинет министров ожидает во втором квартале существенное недовыполнение доходной части государственного бюджета из-за того, что в результате войны пострадали крупнейшие налогоплательщики.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире всеукраинского телемарафона.

"Первый квартал мы вообще перевыполнили. Но там были нюансы фискального характера, которые были связаны с выплатами дивидендов государственных банков и с тем, что социально ответственный бизнес платил налоги наперед", - сказал он.

"Сейчас мы имеем последствия непосредственно вооруженной агрессии - того, что разрушены предприятия металлургии, а также другие крупные налогоплательщики, которые работали в Мариуполе, Харькове. Это связано с тем, что фактически остановлен экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, заблокированы порты и тому подобное", - добавил Немчинов.

По его словам, основная задача правительства на сегодня является максимальный перезапуск экономики, чтобы во втором квартале последствия агрессии были менее ощутимыми.

Война против Украины: