Кабинет министров ожидает во втором квартале существенное недовыполнение доходной части государственного бюджета из-за того, что в результате войны пострадали крупнейшие налогоплательщики.
Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире всеукраинского телемарафона.
"Первый квартал мы вообще перевыполнили. Но там были нюансы фискального характера, которые были связаны с выплатами дивидендов государственных банков и с тем, что социально ответственный бизнес платил налоги наперед", - сказал он.
"Сейчас мы имеем последствия непосредственно вооруженной агрессии - того, что разрушены предприятия металлургии, а также другие крупные налогоплательщики, которые работали в Мариуполе, Харькове. Это связано с тем, что фактически остановлен экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, заблокированы порты и тому подобное", - добавил Немчинов.
По его словам, основная задача правительства на сегодня является максимальный перезапуск экономики, чтобы во втором квартале последствия агрессии были менее ощутимыми.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По всей Украине идут ожесточенные бои. Враг бомбит города, с особой жестокостью уничтожается мирное население. Населенные пункты буквально стираются с лица земли.