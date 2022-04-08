Большим сетям АЗС сложно завозить горючее, возникают логистические разрывы.

Из-за уничтожения нефтебаза в Украине возник дефицит горючего, но потребности военнослужащих в горючем полностью удовлетворены.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в интервью в эфире информационного телемарафона.

По словам премьера, правительство имеет планы на случай уничтожения нефтебаз.

"Мы понимаем, что дефицит горючего в стране существует и будет существовать. У нас война, у нас ограничены логистические возможности по ввозу горючего. Но мы понимаем, как распределять горючее так, чтобы его имели в первую очередь военные, и чтобы граждане тоже, несмотря на дефицит и внешние сложности", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что большим сетям АЗС сложно завозить горючее, возникают логистические разрывы.

"Задание государства – в первую очередь обеспечить горючим военных, и мы это делаем на 100%, дальше – посевную, потому что это вопрос нашего выживания", – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что на фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины происходит целенаправленное уничтожение украинского нефтеперерабатывающего комплекса.

Вместе с тем он отметил, что сейчас происходит изменение условий на рынке продажи нефтепродуктов.

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