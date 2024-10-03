Журналисты пишут, что в конце сентября семья нардепа сменила место жительства.

Нардеп Артем Дмитрук, который с семьей незаконно сбежал из Украины в Лондон, сейчас меняет спортзалы, обустраивает новое жилье, развлекается с детьми и транслирует в многочисленных эфирах пророссийские нарративы. Об этом рассказывается в сюжете Bihus.Info.

Журналисты отмечают, что сам выезд Дмитрука мог быть не спонтанным, а тщательно и давно продуманным. Так, в Инстаграме его жены Лондон регулярно появлялся и в 2022-м, и в 2023-м, когда она ездила туда с детьми.

Установлено, что во время этих визитов семья скорее всего жила в одном и том же районе Bermondsey.

"Здесь же жена с детьми "засветились" уже в июле 2024-го - за месяц до побега нардепа. И отсюда же жена Дмитрука постила фотографии в начале сентября, уже после того как они все уехали", - сказано в расследовании.

Журналисты пишут, что в конце сентября семья нардепа сменила место жительства.

"Судя по сториз самого Дмитрука в Instagram, они гуляют с детьми в парке Battersey, в одноименном районе. Совсем рядом находится и спортзал, откуда Дмитрук теперь постит свои упражнения со штангой", - отмечают они.

Также его жена опубликовала фото с прогулки с дочкой, благодаря которой расследователям удалось установить локацию - двор нового и дорогого жилого комплекса Vista Chelsea Bridge, который как раз расположен между парком Battersea и спортзалом Дмитрука. Другие сториз показывают, что семья обустраивает свой быт в новой квартире и даже заказывают из Украины продукты, добавили они.

Отмечается, что все это диссонирует с заявлениями самого Дмитрука о том, что выезд был спешным, а также о том, что за ним лично и за его семьей охотятся и хотят их убить.

"Параллельно нардеп начал регулярно записывать собственные видео или же выступать в эфирах других каналов, транслируя многочисленные пророссийские нарративы о "произволе ТЦК", о том, что "в войну Украину втянула украинская власть" и о том, что в Украине "наши убивают наших", - подытожили журналисты.

Побег нардепа Дмитрука

25 августа Государственное бюро расследований сообщило, что украинский нардеп незаконно покинул страну. По данным СМИ, он это сделал через Молдову.

Ему было объявлено подозрение по ряду статей Уголовного кодекса, в частности, относительно нападений на полицейского в Одессе и военного в Киеве. Впоследствии было открыто уголовное производство по факту незаконного пересечения границы.

Офис Генпрокурора Украины готовит документы для экстрадиции нардепа Дмитрука, которого до этого задержали в Лондоне. 24 сентября он опубликовал видео, в котором заявляет, что Украина требует срочно экстрадировать его в страну. По его словам, уже состоялось судебное заседание по этому делу.

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