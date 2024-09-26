Сейчас готовятся материалы для его выдачи стране.

Офис Генпрокурора Украины готовит документы для экстрадиции народного депутата Артема Дмитрука, которого на днях задержали в Лондоне.

Его фамилия в заявлении ОГПУ не указана, но отмечается, что речь идет о подозреваемом в совершении нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушении на похищение огнестрельного оружия, причинении средней тяжести телесных повреждений и хулиганстве. Как известно, соответствующее подозрение объявили Дмитруку.

"Офис Генпрокурора готовит материалы для выдачи (экстрадиции) народного депутата Украины, который находится в розыске в связи с сокрытием от органов правосудия в Украине. Сейчас местонахождение депутата установлено и судом ему определена мера пресечения", - говорится в сообщении ОГПУ.

Печерский районный суд Киева избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Подробнее о ходе этого дела обещают сообщить "при наличии информации, которая не повредит производству и будет согласована с международными партнерами".

Дело Дмитрука

Напомним, 25 августа Государственное бюро расследований сообщило, что украинский нардеп незаконно покинул страну. По данным СМИ, он перешел в Молдову.

Дмитруку было объявлено подозрение по ряду статей Уголовного кодекса, в частности, относительно нападений на полицейского в Одессе и военного в Киеве. Впоследствии было открыто уголовное производство по факту незаконного пересечения границы.

24 сентября Дмитрук сообщил, что находится в Лондоне, в тот день его задержали правоохранители. По словам нардепа, Украина требует его срочной экстрадиции.

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