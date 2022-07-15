Сегодня минобороны страны-оккупанта заявило об уничтожении в Доме офицеров в Виннице руководящего состава Воздушных сил.

Российские оккупанты меняют версии, куда стреляли в Виннице.

Как сообщает в Facebook командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, сразу после ракетного удара по Виннице пропагандисты заявили об уничтожении группы националистов в Доме офицеров.

"Впоследствии было заявление об уничтоженном там складе боеприпасов. Уже сегодня минобороны страны-оккупанта заявляет об уничтожении руководящего состава Воздушных сил...", - говорится в сообщении.

Также в командовании отмечают, что фейковость таких заявлений становится понятной, когда речь идет об "их статистике, где они говорят о потерях украинского войска. Они уже "уничтожили", как минимум, три украинских армии...".

В сообщении сказано, что ракеты "Калибр", которые попали по площади Победы в Виннице, привели к серьезным разрушениям инфраструктуры, в частности, пострадал и Дом офицеров, который "де-юре принадлежал Воздушным силам, а де-факто был культурным заведением всего города, где проводились крупнейшие концерты украинских звезд, где работали десятки детских кружков, союзов и общественных организаций, и здесь были студии звукозаписи, кафе и отделения "Приватбанка".

Также сообщается, что именно в день коварного ракетного удара в Доме офицеров должна была выступать певица "Роксолана", поэтому пострадали два члена ее команды – один погиб, за жизнь другого борются врачи. Командование воздушных сил не исключает, что ракетный удар планировался по концертному залу, который вмещает около тысячи зрителей.

Также отмечается, что после ракетного удара по Виннице российский "агитпром" продолжает злорадствовать на костях погибших, потому что "погибли десятки мирных жителей, среди которых – дети, десятки людей пропали без вести, десятки в больницах в тяжелом состоянии".

Как сообщал УНИАН, 14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из акватории Черного моря.

По данным начальника Винницкой ОВА Сергея Борзова, по состоянию на 12:00 15 июля в учреждения здравоохранения обратилось 197 пострадавших от указанных ракетных ударов: 110 получили помощь амбулаторно, 80 остаются на стационарном лечении.

Погибли 23 человека, среди которых 3 детей.