Соратница Порошенко помогала 'заметать следы' убийцам Гонгадзе, - блогер

Соратница Порошенко Геращенко заявила, что Гонгадзе видели во Львове, чтобы выгородить убийц журналиста.

Народная депутатка от "Евросолидарности" Петра Порошенко Ирина Геращенко во время своей журналистской карьеры на "Интере" отбеливала убийц Гонгадзе и снимала фейковые репортажи, чтобы скрыть его убийство. Об этом пишет блогер Сергей Иванов и приводит видео одного из таких репортажей, где рассказывается о том, что Гонгадзе видели после исчезновения во Львове.

"Геращенко, которая сейчас активно скорбит по Гонгадзе, отбеливала его убийц и снимала фейковые репортажи. Это фрагмент сюжета авторства Ирины Геращенко, сотрудницы телеканала пророссийского олигарха Фирташа "Интер", в котором она утверждает, что "Гонгадзе после похищения видели во Львове", - отмечает Иванов, приводя видео сюжета.

По словам блогера, таким образом тогдашняя власть "заметала следы" в убийстве журналиста.

"Напомню, что тогда власти пытались скрыть заказное убийство журналиста, поскольку сами его организовали. В эфирах провластных телеканалов, на одном из которых работала Геращенко, осуществлялись системные вбросы типа "Гонгадзе поссорился с женой и уехал из Киева", "Гонгадзе действительно жив, но скрывается", "Гонгадзе после похищения видели во Львове" и другие фейки, которые власть продуцировала руками Геращенко и подобных ей", - отмечает блогер.

Как отмечает Иванов, после таких репортажей карьера нынешней соратницы Порошенко пошла вверх.

"Она стала депутатом и ультрапатриоткой, что не мешало ей поддерживать близкие отношения с представителями преступной власти, убившей Гонгадзе. И никакие поцелуи с Новинским и объятия с Медведчуком, не мешали ей каждый год "с большой болью" писать об этом. Такое лицемерие, к сожалению, не является чем-то исключительным. Скажем, нынешний шеф Геращенко – Порошенко – "жал руку и обнимал" путина несмотря на сотни погибших на тот момент на Востоке защитников и замученных гражданских", - резюмирует блогер.

Как сообщалось, в Украине 16 сентября чтят память украинского журналиста Георгия Гонгадзе. В этот день в 2000 году он пропал без вести. Позже, 2 ноября того же года в лесу возле Таращи был обнаружен обезглавленный труп Георгия. Через некоторое время в Украине разразился кассетный скандал после обнародования "пленок Мельниченко", свидетельствовавших о причастности властей к убийству журналиста Г. Гонгадзе. Ирина Геращенко входит в ближайший круг лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко. Она является действующим нардепом от Порошенко.