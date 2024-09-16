Соратница Порошенко помогала 'заметать следы' убийцам Гонгадзе, - блогер

Народная депутатка от "Евросолидарности" Петра Порошенко Ирина Геращенко во время своей журналистской карьеры на "Интере" отбеливала убийц Гонгадзе и снимала фейковые репортажи, чтобы скрыть его убийство. Об этом пишет блогер Сергей Иванов и приводит видео одного из таких репортажей, где рассказывается о том, что Гонгадзе видели после исчезновения во Львове.
"Геращенко, которая сейчас активно скорбит по Гонгадзе, отбеливала его убийц и снимала фейковые репортажи. Это фрагмент сюжета авторства Ирины Геращенко, сотрудницы телеканала пророссийского олигарха Фирташа "Интер", в котором она утверждает, что "Гонгадзе после похищения видели во Львове", - отмечает Иванов, приводя видео сюжета.
По словам блогера, таким образом тогдашняя власть "заметала следы" в убийстве журналиста.
"Напомню, что тогда власти пытались скрыть заказное убийство журналиста, поскольку сами его организовали. В эфирах провластных телеканалов, на одном из которых работала Геращенко, осуществлялись системные вбросы типа "Гонгадзе поссорился с женой и уехал из Киева", "Гонгадзе действительно жив, но скрывается", "Гонгадзе после похищения видели во Львове" и другие фейки, которые власть продуцировала руками Геращенко и подобных ей", - отмечает блогер.
Как отмечает Иванов, после таких репортажей карьера нынешней соратницы Порошенко пошла вверх.
"Она стала депутатом и ультрапатриоткой, что не мешало ей поддерживать близкие отношения с представителями преступной власти, убившей Гонгадзе. И никакие поцелуи с Новинским и объятия с Медведчуком, не мешали ей каждый год "с большой болью" писать об этом. Такое лицемерие, к сожалению, не является чем-то исключительным. Скажем, нынешний шеф Геращенко – Порошенко – "жал руку и обнимал" путина несмотря на сотни погибших на тот момент на Востоке защитников и замученных гражданских", - резюмирует блогер.
Как сообщалось, в Украине 16 сентября чтят память украинского журналиста Георгия Гонгадзе. В этот день в 2000 году он пропал без вести. Позже, 2 ноября того же года в лесу возле Таращи был обнаружен обезглавленный труп Георгия. Через некоторое время в Украине разразился кассетный скандал после обнародования "пленок Мельниченко", свидетельствовавших о причастности властей к убийству журналиста Г. Гонгадзе. Ирина Геращенко входит в ближайший круг лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко. Она является действующим нардепом от Порошенко.