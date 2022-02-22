Подозреваемый во взяточничестве депутат Киевсовета прекратил членство на период следствия.

Депутат Киевсовета от "Слуги народа", председатель комиссии горсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын, которого обвиняют во взяточничестве, остановил свое членство в партии "Слуга Народа" на период следствия.

Об этом сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Telegram.

"Сегодня получила его заявление, из которого стало известно, что на период проведения досудебного следствия и вынесения судебного решения по делу Трубицын прекращает членство в партии. Согласно уставу нашей партии, все члены имеют право в любое время прекратить свое членство в политсиле, даже не указывая оснований. Поэтому мы "отпустили" Трубицына", - написала Шуляк.

Сам же Трубицын у Facebook отметил, что после прекращения членства в партии "СН" продолжает выполнять свои депутатские обязанности в Киевском городском совете и продолжает работать во фракции "Слуга народа".

Как сообщал УНИАН, 9 февраля детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына и еще пятерых человек на получении 1,26 млн гривень взятки за содействие в организации розничной торговли в столице. Ему сообщили о подозрении.

По данным следствия, депутат в сговоре с группой лиц организовал схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли заранее определенных компаний, а также последующее беспрепятственное использование точек. Речь шла о семи локациях в разных районах столицы.

Свои "услуги", по информации правоохранителей, участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год, которые впоследствии планировали распределить между собой.

Высший антикоррупционный суд 11 февраля избрал меру пресечения Трубицына - содержание под стражей до 9 апреля с возможностью внесение залога в размере почти 15 миллионов гривен. Эту сумму за него внесли.

15 февраля Шуляк в комментарии журналистам сообщила, что Трубицына могут лишить мандата в ближайшее время.

Трубицын заявляет, что не получал никаких взяток и что против него осуществляется масштабная информационная атака, связанная с депутатской деятельностью.

17 февраля Трубицын принял участие в заседании сессии Киевсовета.

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