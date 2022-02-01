Выпускник принял решение уехать из Украины.

Народные депутаты лишили премии за лучший результат на внешнем независимом тестировании одного из украинских выпускников. Решение поддержали 263 нардепа.

Об этом стало известно в ходе заседания парламента 1 февраля.

Так, народные избранники проголосовали за проект постановления №6524 о лишении премии Верховной Рады одного из лучших выпускников, показавшего на ВНО один из лучших результатов. Причина такого решения – продолжение обучения в иностранном вузе.

Согласно пояснительной записке, авторы постановления считают, что выпускники, получившие премию Верховной Рады, должны быть зачислены в текущем году в украинский вуз и подписать соответствующий договор об обучении.

Читайте такжеВ Украине начинается регистрация для участия в пробном ВНООтмечается, что речь идет об Алексее Чикалове, который учился в Запорожье, в лицее "Логос". Он четыре года подряд занимал призовые места на олимпиадах по химии.

Чикалов попал в список 30 выпускников, которые сдал ВНО лучше всех. В связи с этим он получил стипендию от Верховной Рады в размере 100 тысяч гривен. Он поступил в Харьковский национальный университет имени Каразина, но позже решил уехать из Украины и забрал документы из вуза.

Стипендия за ВНО - что известно

1 декабря украинский парламент принял Постановление о присуждении ежегодной Премии Верховной Рады лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, за 2021 год (№6254). Решение проголосовали 303 народных депутата из 341, зарегистрированного в сессионном зале.

Согласно постановлению, эту премию получают 30 человек. Размер премии - 100 тыс. грн каждому.

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