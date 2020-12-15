Народный депутат "Слуги народа" Валерий Колюх на заседании Рады выбирал отель для отдыха.

Во время заседания Верховной Рады сегодня, 15 декабря, народный депутат "Слуги народа" Валерий Колюх выбирал отель для отдыха.

Читайте такжеНардеп от "Слуги народа" пришла в раду с сумкой за полсотни тысяч гривень - СМИ (фото)Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады "слуга народа" Валерий Колюх (глава подкомитета по вопросам науки и инноваций Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, избран по 92-му округу в Киевской области) вел переписку об отелях для отдыха.

"6 750 уже)))" - пишут нардепу.

"Ого" - отвечает Колюх. И получает сылку на отель в Доминиканской республике - Catalonia Bavaro Beach.

"Валера выбираем рик...Вам бронировать? ... Египет растет тоже", - пишут Колюху.

"Бронируйте" - отвечает он.

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Автор: УНИАН