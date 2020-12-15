Во время заседания Верховной Рады сегодня, 15 декабря, народный депутат "Слуги народа" Валерий Колюх выбирал отель для отдыха.
Читайте такжеНардеп от "Слуги народа" пришла в раду с сумкой за полсотни тысяч гривень - СМИ (фото)Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады "слуга народа" Валерий Колюх (глава подкомитета по вопросам науки и инноваций Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, избран по 92-му округу в Киевской области) вел переписку об отелях для отдыха.
"6 750 уже)))" - пишут нардепу.
"Ого" - отвечает Колюх. И получает сылку на отель в Доминиканской республике - Catalonia Bavaro Beach.
"Валера выбираем рик...Вам бронировать? ... Египет растет тоже", - пишут Колюху.
"Бронируйте" - отвечает он.
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