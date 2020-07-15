Нардепы определились с расписанием работы следующей сессии Рады

Парламент поддержал постановление об утверждении календарного плана проведения четвертой сессии ВР IX созыва.

Следующая сессия Верховной Рады Украины начнется 1 сентября 2020 года и продлится по 22 января 2021 года.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня парламент поддержал постановление об утверждении календарного плана проведения четвертой сессии ВР IX созыва. За данное решение проголосовали 350 народных депутатов.

Календарным планом предусмотрено, что в пленарном режиме парламент будет работать с 1 по 4 сентября, с 15 по 18 сентября, с 6 по 9 октября и с 20 по 23 октября. В ноябре парламент будет работать с 3 по 6 число и с 17 по 20. В декабре в пленарном режиме ВР будет работать с 1 по 4 и с 15 по 18 число. В 2021 году парламент будет работать в пленарном режиме с 12 по 15 января и с 19 по 22 января.

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Согласно календарному плану народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах с 7 по 11 сентября, с 21 по 25 сентября, с 12 по 16 октября, с 9 по 13 ноября. В декабре депутаты будут работать с 7 по 12 и с 21 по 25 число, а также с 4 по 8 января.

С 28 сентября по 2 октября и с 26 по 30 октября, а также с 9 по 13 и с 23 по 27 ноября депутаты будут работать с избирателями. Кроме того, с избирателями они будут работать с 28 декабря по 1 января.

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