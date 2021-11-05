Спикер парламента Руслан Стефанчук попросил ее уйти из сессионного зала.

Народные депутаты Украины лишила народного депутата Украины Галину Третьякову (фракция "Слуга народа") права участия в 5 пленарных заседаниях Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 234 народных депутата, среди которых 142 из фракции "СН".

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук попросил Третьякову покинуть сессионный зал.

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Как сообщал УНИАН, комментируя смерть народного депутата от группы "Партия "За будущее" Антона Полякова, Третьякова в чате фракции написала: "На одного врага меньше". После этого все фракции подписали письмо в Регламентный комитет ВР, в котором просили на 5 дней отстранить ее от участия в пленарных заседаниях. Регламентный комитет ВР поддержал эту инициативу. В группе "Партия "За будущее" настаивали на отзыве Третьяковой с должности председателя комитета.

Справка. Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Медикам "скорой" не удалось реанимировать его. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть". В полиции рассматривают несколько версий.

Автор: Надя Пришляк