Зеленский поблагодарил правительство за оперативное принятие решения относительно разблокирования работы НАПК.

Уже завтра каждый украинец сможет зайти на сайт НАПК и увидеть в государственном реестре декларации чиновников и политиков.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы государства, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на срочном внеочередном заседании правительства, которое состоялось в Офисе президента во исполнение решения СНБО.

Шмыгаль подчеркнул, что решение Конституционного суда от 27 октября поставило под угрозу электронное декларирование. "Кабинет министров по инициативе президента утверждает решение, которое станет шагом к возобновлению полноценной работы реестра деклараций. Уже завтра каждый украинец сможет зайти и увидеть декларации чиновников и политиков", - сказал он.

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Согласно документу, с целью обеспечения надлежащей реализации закона «О предотвращении коррупции» НАПК должно обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем сайте в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Государственные органы, органы местного самоуправления должны обеспечить доступ Нацагентства к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателями которых они являются. Также они должны предоставлять информацию, в том числе с ограниченным доступом, по письменным запросам НАПК.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил правительство за оперативное проведение заседания и принятие решения. "Хотел бы отметить вашу быструю реакцию. Хочу поблагодарить Кабмин, вы сразу отреагировали и сразу мы могли собраться. У нас правильное решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание которого состоялось сегодня в расширенном составе: были наши антикоррупционные представители, все высказались по ситуации. Первый шаг - это тот шаг, который только что Кабмин принял. Я всем благодарен. Я думаю, что это важный сигнал нашему обществу, что Кабмин единогласно работает на государство, а не каждый сам на себя", - подчеркнул президент.Читайте такжеДанилов о скандальном решении КСУ: существует план против основ украинской государственности

Cкандальное решение КСУ о декларациях: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения Нацагентство по предотвращению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Сегодня, 29 октября, на заседании СНБО президент Владимир Зеленский поручил безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривается восстановление добропорядочности судопроизводства в Конституционном суде.

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Автор: Юлия Петриченко