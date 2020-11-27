Под председательством президента Украины состоялось заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором рассматривались законодательные инициативы по выходу из ситуации после решения Конституционного суда.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой.

Как сообщила пресс-служба главы государства, под председательством Зеленского состоялось заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Участники заседания рассмотрели законодательные инициативы по выходу из ситуации, вызванной решением Конституционного Суда Украины, что имеет негативное влияние на антикоррупционную инфраструктуру государства.

В заседании приняли участие премьер-министр Денис Шмигаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, представители правительства, парламента, Офиса президента, правоохранительных органов, руководители НАБУ и НАПК, международные партнеры Украины.

В начале заседания Зеленский напомнил, что принятое месяц назад решение КСУ привело к конституционному кризису и поставило под угрозу европейское будущее Украины.

"Этот кризис уже привел к очень серьезным последствиям. Нам стоило значительных усилий, чтобы после этого решения окончательно не потерять поддержку наших международных партнеров, в частности МВФ, Всемирного банка и других инвесторов. Те, кто лгал в декларациях за 2017, 2018, 2019 годы, уже не будут наказаны. Работа по предотвращению коррупции на сегодня остается на паузе", - сказал президент.

Поэтому Зеленский акцентировал внимание на необходимости максимально быстро подготовить и подать изменения в действующее законодательство Украины с целью преодоления конституционного кризиса. Такие решения должны быть консолидированными и согласованными всеми заинтересованными сторонами, добавил глава государства.

"Такой консолидации, такой работы вместе никогда не было в Украине. Это должно было произойти для того, чтобы мы начали работать вместе», – отметил президент.

В частности, Зеленский призвал Верховную Раду как можно быстрее принять законопроект о восстановлении уголовной ответственности за уклонение от подачи декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений.

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«Уголовная ответственность за уклонение от подачи декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно строгой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность по закону", - подчеркнул глава государства.

Следующим шагом в преодолении кризиса, по словам президента, должно стать восстановление норм закона «О предотвращении коррупции». Этот документ должен обеспечить полное восстановление проверок деклараций, среди прочего деклараций судей, а соответствующие полномочия должны оставаться за Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Обязательно, чтобы эти различия никому не предоставляли возможности для злоупотребления или затягивания привлечения к ответственности», – заявил Зеленский.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин сообщил, что по просьбе президента 2 декабря состоится онлайн-визит экспертов Венецианской комиссии в наше государство для оценки состояния антикоррупционного законодательства.

"Надеемся, что соответствующее заключение Венецианской комиссии будет подготовлено до 10 декабря. Это также позволит нам подготовиться для комплексной, системной реформы Конституционного суда», – сказал он.

Представляя предварительные наработки законопроекта о возобновлении полномочий НАПК, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина подчеркнула, что рабочая группа в парламенте уже наработала рамки такого восстановления. Ожидается, что законопроект зарегистрируют на следующей неделе.

По ее словам, участники соглашаются, что все декларации, среди прочего судей, в частности Конституционного суда, должно проверять Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. В то же время она уточнила, что должны быть установлены определенные особенности проверки деклараций судей и судей Конституционного суда, направленные на минимизацию контакта между судьей и НАПК, а также автоматизацию определенных процессов назначения проверок.

«Восстановление уголовной ответственности за неподачу декларации и ложное декларирование является абсолютным приоритетом. Более того, я хочу подчеркнуть, что мы не можем себе позволить и просто не имеем права под предлогом очередного раунда дискуссий не принять законопроект и фактически установить амнистии всех деклараций 2020 года», – отметила Радина.

Первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук поддержал скорейшее рассмотрение соответствующих законопроектов, в частности инициативы президента. "Могу подтвердить тот факт, что сегодня в Верховной Раде зарегистрировали инициативу президента, и я думаю, что ее нужно будет как можно скорее рассмотреть в Верховной Раде. А все остальные вещи мы можем дорабатывать», – отметил он.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков обратился с просьбой приобщить НАПК к рабочей группе по доработке законопроекта о работе агентства.

Президент отметил, что Министерство юстиции Украины уже подготовило законопроект, которым регулируются вопросы создания Национального антикоррупционного бюро Украины, расширения полномочий Верховной Рады Украины относительно принятия решения об увольнении директора НАБУ при наличии законных оснований. Кроме того, определены дополнительные гарантии продолжения исполнения полномочий действующим директором НАБУ до момента назначения нового директора Бюро в порядке, определенном законом, но не позднее окончания срока его полномочий. Министр юстиции Денис Малюська добавил, что в упомянутом президентом законопроекте о НАБУ предлагается убрать законодательные пробелы в деятельности директора Бюро.

"У нас нет никаких сомнений, что существующее законодательство позволяет стабильно работать институции и директору, но определенные пробелы мы можем восполнить уже сейчас", – отметил он.

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Президент призвал Верховную Раду как можно быстрее поддержать законодательные инициативы для восстановления стабильной работы антикоррупционной архитектуры.

«Мы ожидаем, что Верховная Рада примет эти важные законопроекты. Первое - это восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации и умышленное указание ложных сведений в декларациях. Второе – восстановление полномочий НАПК в части электронного декларирования. Третье – усиление гарантий деятельности директора НАБУ – здесь ждем от Министерства юстиции доработки, и принятие Антикоррупционной стратегии. Это важные первые быстрые шаги, которые нужно нам всем очень быстро сделать», – подытожил президент.

Председатель Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине Эка Ткешелашвили заверила, что ее организация будет поддерживать процесс решения кризиса по антикоррупционному законодательству Украины.

«Мы полностью понимаем, что этот вопрос является особенно важным, и гарантирую нашу быструю реакцию и помощь», – отметила Ткешелашвили.

О необходимости скорейшего урегулирования кризиса высказалась и Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. "Очень хорошо, что сейчас речь идет о декларировании. Это, как на наш взгляд, очень важно. Я рада, что этот законопроект наверняка уже скоро будет в Раде. В законопроекте было бы хорошо сделать различие между декларированием госслужащих высокого уровня и тех, кто не на таких высоких должностях. Чтобы наказание, даже уголовное наказание, было больше для тех, у кого высокие должности», – добавила посол.

Президент в ответ отметил, что это - лишь начало для выхода из возникшего конституционного кризиса. Сейчас разрабатывается план и порядок реализации судебной реформы в целом.

Завершая разговор, Зеленский поблагодарил народных депутатов, чиновников, экспертов и международных партнеров Украины за поддержку и конструктивные предложения.

Конституционный кризис в Украине: что было

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

Сегодня, 27 ноября, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации чиновниками (№4434).

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Автор: Юлия Петриченко